İHA tasarımında ödüle doymuyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öğrencileri tarafından 2010 yılında kurulan "Anatolia Aero Design" takımı yaptığı insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok uluslararası yarışmadan ödülle dönüyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde 8 yıl önce Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç danışmanlığıyla kurulan "Anatolia Aero Design" takımı, 10 öğrenciyle İHA tasarımları yapmaya başladı. Gerekli altyapıların ve atölyelerin oluşturulmasının ardından tasarladıkları İHA ile ilk kez 2013 yılında ABD'de 75 ekibin mücadele ettiği Sae Aero Desing'a katılıp, 11'inci olan Türk takımı, bir sonraki yıl aynı yarışmada 6'ncılığı elde etmeyi başardı. Anatolia Aero Design takımı, 2015 yılında TÜBİTAK ve Hava Harp Okulu'nun düzenlediği "Future Flight Desing" adlı uluslararası yarışmaya katılarak 2'ncilik elde etti.

Öğrencilerinden kurulu takım 2016 yılında da ABD'de Sae Aero Desing'da yarışmasında 3'üncü oldu ve buradaki sıralamada yer alan ilk Türk ekibi unvanını elde etti. 2017 yılında da aynı yarışmada 1'incilik kürsüsüne çıkarak dünyanın en iyi İHA ekipleri arasında yer alan Anatolia Aero Design takımı, aldığı ödüllerle Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Dubai'den bir üniversiteye İHA konusunda danışmanlık hizmeti de veren Anatolia Aero Design takımı, bilgi birikimini diğer üniversitelerle paylaşıyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te "Harpy" adlı uçakla TÜBİTAK'ın İHA yarışmasında sabit kanat kategorisinde 41 ekip arasında birincilik elde eden ve şimdilerde ESTÜ bünyesinde yer alan ekip, yeni tasarımlar için çalışmalarını sürdürüyor.

- "8 yıl boyunca çok şey öğrendik"

"Anatolia Aero Design" takımının danışmanı ve ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce gönüllü öğrencilerle kurdukları takımın, İHA tasarımları için ilk iki yıl önemli yatırım yaparak altyapı ve atölyeler oluşturduğunu kaydetti.

Takımda birinci sınıftan doktoraya kadar farklı yaş grubundan öğrenci bulunduğunu ifade eden Karakoç, şöyle konuştu:

"Takımımıza, İHA tasarımı, prototip üretimi, İHA testlerine ilişkin eğitimler veriyoruz. 2013 yılında ilk yarışmamıza katıldık. ABD'deki Sae Aero Desing'de 75 takım içinde 11'inci olduk. Aynı yarışmaya 2014 yılında yine katıldık ve bu kez 6'ncı olduk. 2015 yılında TÜBİTAK ve Hava Harp Okulu'nun düzenlediği 'Future Flight Desing' adlı uluslararası yarışmaya katılıp 2'ncilik elde ederek, ilk ödülümüzü aldık. 2016 yılında da ABD'deki Sae Aero Desing'da 3'üncü olduk. Bu yarışmada ilk kez bir Türk takımı üç takım arasında yer aldı. 2017 yılında aynı yarışmada birincilik kürsüsünde yer aldık. Dünyanın en iyi İHA ekipleri arasında Türk takımı olarak birinciliği elde etmek bizi gururlandırdı. İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te 'Harpy' adlı uçağımızla TÜBİTAK'ın İHA yarışmasında sabit kanat kategorisinde 41 ekip arasında birincilik elde ettik. ESTÜ'ye ilk ödülünü getirmek bizi çok mutlu etti."

Karakoç, aldıkları derecelerin ardından takımın adını duyurduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki pek çok üniversite İHA konusunda bizden danışmanlık istedi. Dubai'den bir üniversiteye danışmanlık hizmeti başlattık. Memnuniyetle bilgi birikimimiz paylaşıyoruz. Şu anki İHA tasarımı, prototip üretimi ve testleri anlamında yeterli altyapıya sahibiz. 8 yıl boyunca çok şey öğrendik. Tasarladığımız birçok uçak düştü. Ancak yaptığımız hatalardan ders alarak, İHA alanındaki birikimimizi geliştirdik." diye konuştu.

Karakoç, ekibe destek veren sponsorlara teşekkür etti.

- "Savunma sanayisine katkı yapmak için yolumuza devam ediyoruz"

"Anatolia Aero Design" takımının kaptanı ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümü doktora öğrencisi Emre Özbek ise İHA tasarımı ve öğrenci yarışmaları konusunda ekol oluşturmaya başladıklarını vurguladı.

Tasarladıkları İHA'ların tüm parçalarını üniversite yerleşkesindeki atölyelerinde ürettiklerini dile getiren Özbek, şunları söyledi:

"Takımımız savunma sanayisine etkin katkı yapma vizyonuyla yoluna devam ediyor. 10 öğrenciyle kurulan ekibimiz şu anda 26 kişiye ulaştı. Teknolojiyi, yurt dışındaki İHA tasarımlarını, üretimini, malzemelerini yakından takip ediyoruz. Savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirebilecek şekilde çalışıyoruz. Biz çalıştıkça yarışma uçaklarımız hep daha iyi hale geliyor. Böylece yarışmalarda elde ettiğimiz dereceler takım için bir motivasyon kaynağı oluyor."