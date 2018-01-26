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İhale kararlarının bildiriminde elektronik dönem

- Kamu İhale Kurulu kararları, postanın yanı sıra elektronik ortamdan da idarelere bildirilmeye başlandı

İhale kararlarının bildiriminde elektronik dönem

ANKARA (AA) - Kamu İhale Kurulu kararları, postanın yanı sıra elektronik ortamdan da idarelere gönderilmeye başlandı.
Kamu İhale Kurumundan yapılan açıklamada, Kamu İhale Kurulu kararlarının idarelere bildiriminin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yapılmaya başlandığı bildirildi.
Bu şekilde, postadan kaynaklanan gecikmelerin de önüne geçileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kamu İhale Kanunu'nun EKAP'ın işletilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılan düzenlemeyle Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlar çok daha hızlı bir şekilde elektronik ortamda idarelere ulaştırılacak. İlerleyen süreçte kurul kararlarının bildiriminin tamamen elektronik ortama taşınması planlanırken bu sayede ihalelerin çok daha kısa sürede tamamlanması, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanması hedeflenmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Kamu İhale KurumuElektronik Kamu Alımları Platformu
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