İHKİB'den yeni istihdam rekoru Katma değerli üretim, istihdam ve ihracatın yanı sıra cari açığın frenlenmesine de büyük katkı sunduklarını bildiren İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe."10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık 525 bin kişiyle yeni istihdam rekoru kırdık" dedi.

2018’de 17,6 milyar dolar ihracata imza atan firmaların ödül töreninde konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Moda Endüstrisi’nin son 10 yılda Türkiye’ye net 150 milyar dolar döviz kazandırdığını bildirdi.



Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3,3’ünü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gültepe, “Oysa Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,98. Sadece bu veri bile sektörümüzün Türkiye ihracatındaki vazgeçilmez önemini ortaya koyuyor” diye konuştu.



Katma değerli üretimde, istihdama katkıda ve net döviz getirisinde Türkiye’nin gururu olan moda endüstrisinin 2018’de 17,6 milyar dolarlık ihracatına damga vuran firmalar, görkemli bir törenle ödüllerini aldı.



Yıllardır ‘kazanan ve kazandıran’ ihracatçıların ödülleri, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliği yaptığı iftar programının ardından verildi. Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile moda, marka ve hazır giyim sektörünün önde gelen isimleri katıldı.



“2018 Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde konuşan Mustafa Gültepe, Türkiye’nin toplam 18 milyar dolar sınırına gelen hazır giyim ihracatının yüzde 75’ten fazlasını İHKİB üyelerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Gültepe, “1986’da yaklaşık 1 milyar dolar olan hazır giyim ihracatımızı 18 kat arttırarak 17,6 milyar dolara çıkardık” diye konuştu.



Mustafa Gültepe, imalat sanayi üretiminin yüzde 6’sını, imalatta iş gücünün yüzde 14’ünü, toplam ihracatın yüzde 11’ini Türk Moda Endüstrisi’nin sağladığını bildirdi. Başarıda en büyük payın her dönemde ve koşulda sorumluluktan kaçmayan, elini taşın altına koyan ihracatçıların olduğunun altını çizen Gültepe, şunları söyledi:



DÜNYA HAZIR GİYİM İHRACATINDAN YÜZDE 3,3 PAY ALIYORUZ



“Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3,3’ünü biz gerçekleştiriyoruz. Oysaki Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,98. Sadece bu veri bile sektörümüzün Türkiye ihracatındaki vazgeçilmez önemini ortaya koyuyor. İşsizliğin önemli bir sorun haline geldiği ülkemizde istihdamda da rekor üstüne rekor kırdık. Ağustos – Aralık 2018 dönemimde her ay ortalama ilave 5 bin insanımızı iş sahibi yaptık. Geçen yılı 525 bin kişilik rekor istihdam ile kapattık. 16 milyar dolarla net döviz getirisiyle de rekorumuzu yeniledik. Yıllardır olduğu gibi cari açığın çok daha büyümesini yine biz engelledik. 2018’de büyümede de fark yarattık. İmalat sanayi yüzde 1,5 büyürken sektörümüzde yüzde 4,7 büyümeye imza attık.



İSTANBUL’U MODA VE MARKA MERKEZİ, ANADOLU’YU ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAĞIZ



Son 5 yıllık yatırım teşvik kapsamında yaratılan ilave 1 milyon istihdamın 140 binini biz sağladık. Dört yıllık yol haritamızı oluşturan Dört Dörtlük Plan’daki hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektör olarak planda ortaya koyduğumuz 33 milyar dolarlık ihracat hedefine kilitlendik.

Bu noktada yatırım teşviklerinin sektörümüzün taleplerine uygun şekilde düzenlenmesi büyük önem taşıyor. En büyük başarımız İstanbul’u moda-marka merkezine, Anadolu’yu ise üretim üssüne dönüştürmek olacak.”



TİCARET BAKAN YARDIMCISI TURAGAY: TEKSTİL VE HAZIR GİYİM BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ



Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye'nin ihracatının 168 milyar dolara ulaştığını, hazır giyimin bunda yüzde 11 paya sahip olduğunu belirterek, "Tekstil bizim göz bebeğimiz, hazır giyim de bizim göz bebeğimiz. Biz devlet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla ihracat yapan 37. ülke olduğunu belirten Turagay, ülkenin hazır giyim alanında dünyanın en büyük 6. ihracatçısı olarak kendini kanıtladığını söyledi.



Turagay, "Ağustos ayında sayın bakanımızla birlikte İhracat Stratejisi'ni açıklayacağız. Özel sektör-kamu iş birliğine ihtiyacımız var. Beraber olduğumuz sürece, birbirimizi aşağı çekmediğimiz sürece bu ortamda biz çok daha büyük başarılara imza atarız" dedi.



TİM BAŞKANI GÜLLE: İHRACATTA HEDEF KISA SÜREDE 200 MİLYAR DOLAR"



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı olan her iş insanının başka sektörlerde de başarılı olacağını söyledi. Gülle, Türkiye'nin 2019'u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100'lerden sıkıldık, 100'ü geçelim artık, 200 olsun. Ancak bir şey var; Türkiye'nin ihracatı giderken hazır giyim ihracatını aynı paralellikte artıramıyoruz. Burada bir duraklamaya girdik. Buradan akılla çıkmamız gerekiyor. ihracatımızı hemen 20'li rakamlara ve daha sonra da 33 milyar dolara götürmemiz gerekiyor. Bu bizim olmazsa olmazımız."



ING BANK GENEL MÜDÜRÜ ABAY: İHRACATI EN ÇOK DESTEKLEYEN BANKA OLACAĞIZ



ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay da Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için katkı sağlamak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Bu yolda, ihracatçının finansmana kolay ve uygun maliyetle erişebilmesinin kritik önem sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla TİM ile yaklaşık 1 ay önce bir protokol imzalayarak, ihracatçılarımıza sektör ve ölçek gözetmeden öngörülebilir maliyet ve rekabetçi fiyat avantajı sunan kredi imkanı sağladık. ING Bank olarak Türkiye’nin ihracatı en çok destekleyen bankası olma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



2 BİN 248 FİRMAYA ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Gecede 59’u platin, 182’si altın olmak üzere toplamda 2 bin 248 firmaya ödülleri verildi. Hazır giyim ihracatında 2018’in ilk 10 firması ise şöyle sıralandı: 1 - Lc Waikiki Mağazacılık Hizm. Tic. A.Ş. 2 - Şık Makas Giyim San. Ve Tic. A.Ş. 3 - Fore Uluslararası Paz. Ve Tic. A.Ş. 4 - Baykanlar Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 5 - Koton Mağazacılık Teks. San. Ve Tic. A.Ş. 6 - Taypa Teks.Giy. San. Ve Tic. A.Ş. 7 - Baykan Dış Tic. A.Ş. 8 - Talu Teks. San. Ve Tic. A.Ş 9 - Mrm Konfeksiyon San. Ve Tic. A.Ş. 10- Üniteks Teks. Ve Tic. A.Ş