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İHKİB ve MEB'den "Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması"

- Yarışmada, mesleki ve teknik Anadolu lisesi moda tasarım teknolojileri alanı kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan öğrenciler, toplamda 45 bin liralık para ödülü kazanacak

İHKİB ve MEB'den
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, "Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması" düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İHKİB tarafından düzenlenen yarışmaya, İstanbul’dan 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 220 öğrenci katılacak.

Kendi geleceklerini ve kariyer planlarını yetenekleri ile belirleyecek olan öğrenciler için düzenlenecek "Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması"nda, mesleki ve teknik Anadolu lisesi moda tasarım teknolojileri alanı kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan öğrenciler, toplamda 45 bin liralık para ödülü kazanacak.

Hazır giyim sektöründe Türkiye’nin en büyük gereksinimlerinden biri olan ve sektöre yüksek katma değer sağlayan "nitelikli teknik eleman" konusuna dikkati çekmek için İHKİB ve MEB özel desteği ile başlatılan proje, meslek lisesinden mezun teknik elemanların sektördeki önemini vurgulamayı hedefliyor.

İstanbul’da bulunan 55 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin kadın giyim modelistliği dalında eğitim alan 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı yarışma ve ödül töreni, 17-18 Nisan 2019'da gerçekleştirilecek.

Gruplar halinde yarışmaya katılacak olan genç modelistler, kendilerine verilen süre içerisinde giysileri "sıfır hata" ile dikmek için yarışacak.

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İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları BirliğiMilli Eğitim Bakanlığı
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