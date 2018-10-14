İHKİB'den Rus pazarına yönelik iç giyim fuarı

ANTALYA (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat, 2018'in 9 ayında Rusya'ya yaklaşık 15 milyon dolarlık iç giyim ihracatı yapıldığını ve yılı 20-25 milyon dolarlık ihracatla kapatmayı düşündüklerini bildirdi.

İHKİB tarafından düzenlenen ve İç Giyim Markaları Kümesinde yer alan firmaların katılımıyla gerçekleştirilen İç Giyim Fuarı ve firmalar arası ikili görüşme organizasyonu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde başladı.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Kanpolat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllık yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçı sektörü konumunda bulunduğunu, sektörün en büyük pazarlarından birinin de Rusya olduğunu söyledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 685 milyon dolarlık bölümünü iç giyimin oluşturduğunu ifade eden Kanpolat, "2018 yılının 9 ayında Rusya'ya 15 milyon dolarlık iç giyim ihracatı yapıldı, yılı 20-25 milyon dolar gibi bir rakamla kapatacağımızı düşünüyoruz." dedi. Türkiye ile Rusya arasında ticarette ülkelerin milli para birimi olan ruble ve Türk lirasının kullanıldığına dikkati çeken Kanpolat, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da Rusya ile tüm ticaretimizde yerel para birimlerimizi kullanacağız. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine uyguladığımız bir proje. Bundan biz de Rusya'dan gelen misafirlerimiz de çok mutlu. Rus pazarına yönelik düzenlediğimiz fuara Rusya'dan 63 alıcı katılıyor. Bunlar Rusya'nın en iyi iç giyim alıcıları."

Rusya'da toptan iç giyim şirketi sahibi Yevgini Apanesif ise ruble ile yapılan ticaretle ilgili, "Türkiye tarafından atılmış çok ciddi bir adım. Ben olumlu bakıyorum. Ruble ile ilgili ticaret bizim hiç beklemediğimiz ve bizi şaşırtan bir adımdı ama çok hoşumuza gitti. Ticareti artıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon 16 Ekim'de sona erecek.