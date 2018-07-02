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İhlas Yayın Holding grup şirketlerinin birleşme süreci başladı

İSTANBUL (AA) - İhlas Yayın Holding grup şirketlerinin birleşme süreci başladı. İhlas Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, grup şirketlerinden Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri...

İhlas Yayın Holding grup şirketlerinin birleşme süreci başladı

İSTANBUL (AA) - İhlas Yayın Holding grup şirketlerinin birleşme süreci başladı.

İhlas Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, grup şirketlerinden Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi ile İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Limited Şirketi, İhlas Gelişim Yayıncılık Anonim Şirketi ve İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşme konusunda karar aldığı, alınan kararlar ile birlikte birleşme sürecinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, "Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, 6102 sayılı TTK'nın 136. maddesi ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak ve 5520 sayılı KVK'nın 19'uncu ve 20'nci maddeleri gereğince, tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Limited Şirketi'ni, İhlas Gelişim Yayıncılık Anonim Şirketi'ni ve İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni devralacaktır." denildi.


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