İhracat 10 milyar dolara yaklaştı

Mayıs ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 40,9 düşüşle 9 milyar 964 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 8,4 düşüşle 165 milyar 732 milyon dolara ulaştı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, normalleşme dönemi ve sonrasında, ihracattaki beklentilerinin ‘Normalin de ötesi’ olduğunu belirtti. “Olağanüstü koşulların, fevkalade fırsatları barındırdığına inanıyoruz” diyen TİM Başkanı Gülle, gerek salgın sürecinin yönetilmesi, gerekse salgın sonrasında ortaya çıkacak fırsatların öngörülmesi ve değerlendirilmesi anlamında birçok farklı çalışmaya imza attıklarını ifade etti.

“Türk ihracatçısı başarılı bir sınav verdi”

Salgın sürecinde yerli ve milli üretime verilen önemin daha iyi anlaşılması için yaşanan küresel tedarik zincirinden çıkarılacak çok ders olduğunu söyleyen Gülle, “Ülkemiz, imalat sanayimizin üretimdeki çeşitliliği ve esnekliği ile salgın sürecinde herhangi bir üründe tedarik sorunu yaşamadı, ancak ne yazık ki bu tarz örnekleri pek çok ülke, en çok ihtiyaç duydukları anda yaşadı. Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi.” sözlerin kullandı.

Sanal Ticaret Heyetleri Hindistan ve Güney Kore ile devam edecek

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde ihracatçıların 49 sorun ve talebine çözüm getirildiğini hatırlatan Gülle, ihracatçıların yeni taleplerini de TİM Sektörler Konseyi toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a aktardıklarını söyledi. Gülle, yürütülen “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi:

“Salgının ülkemiz ihracatına olumsuz etkilerini ve ihracatçı firmaların uğradığı pazar kayıplarını en aza indirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile içinde bulunduğumuz bu küresel değişim ve dönüşüm sürecinde, çağımızın getirdiği tüm imkanları seferber ederek, “Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi” faaliyetlerimiz kapsamında “Sanal Ticaret Heyetlerimizi” gerçekleştiriyoruz. Sanal heyetlerimizden ilkini Özbekistan, ikincisini ise Kenya’ya gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyetlerimize, 15-19 Haziran’da Hindistan, 22-23 Haziran’da ise Güney Kore ile devam edeceğiz.”

Mayıs’ta 1.117 firma ihracat ailesine katıldı

Mayıs ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: “Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mayıs ayında ihracat ailemize 1.117 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mayıs ayında 83 milyon 284 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mayıs ayı içerisinde toplam 32.651 firmamız ihracat gerçekleştirdi.”

Otomotiv lider oldu

Mayıs ayının lideri, 1 milyar 203 milyon dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü olurken, 1 milyar 177 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 840 milyon 203 bin dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü üçüncü oldu. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 56,3, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 39,1, Hazırgiyimde yüzde 48,2 oranında düşüş gerçekleşti.Mayıs ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 13,4 artışla 159,6 milyon dolar ihracata ulaşan Yaş Meyve Sebze, yüzde 7,8 artışla 58,2 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörleri oldu.

AB’nin ihracattaki payı yüzde 45,4’e geriledi

Mayıs ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 919 milyon dolar ile Almanya, 881,6 milyon dolar ile ABD ve 602,9 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,4’e yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İspanya ve Irak’ın da yer aldığı tam 16 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 4,53 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 45,4 seviyesine düştü.

En dikkat çekici artış Yalova’da görüldü

İllerin ihracatına bakıldığında; mayıs ayında 13 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 3 milyar 822 milyon dolarla İstanbul, 626 milyon dolarla Kocaeli ve 589 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 981 artışla 42 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 460 artışla 38 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 324 artışla 7 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Yalova’da Gemi ve Yat sektörü ihracatını 3491 kat artırırken, Kastamonu’da Demir-Demir Dışı Metaller sektörü ihracatını 320 katına çıkarttı. Zonguldak’ta Çelik sektörünün ihracatını yüzde 544, Balıkesir’de ise Elektrik- Elektronik sektörünün ihracatını yüzde 449 artırdığı görüldü.