İhracat Ailesinin Yeni Başkanı Mustafa Gültepe Oldu

Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Mustafa Gültepe, “TİM’i strateji ve vizyon liderliğini üstlenen, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif, senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek bilgi akışı ve projeler en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız” dedi.

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ile birlikte 29. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. “2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29.Olağan Genel Kurulu”na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nin ardından gerçekleştirilen Genel Kurulda, ihracat ailesinin yeni başkanı da belli oldu. Daha önce birlik ve sektör başkanlarından büyük bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa Gültepe, Genel Kurul’daki başkanlık seçimine tek aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli 273’ünü alan Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 5.Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Gültepe konuşmasında, TİM Başkanlığı seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 bini aşkın ihracatçı ailesinin liderliği konusunda kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür eden Gültepe, şunları söyledi:

KÜRESEL İHRACATTAN ALDIĞIMIZ PAYI YÜZDE 50 ARTIRABİLİRİZ

“İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Biz Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yüksek katma değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü yüksek bir Türkiye’yi inşa etmek durumundayız. Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. Bu payı yüzde 50 artıracak potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM’i strateji ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız.”

Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede duracaklarını ve kısır tartışmaların içinde kaybolmayacaklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Gültepe kimdir?

1968 Tonya-Trabzon doğumlu olan Mustafa Gültepe, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil'de sektöre giriş yaptı. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Gültepe, 25 yıldır Hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya'da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 1800 kişiyi istihdam etmektedir.

2010 yılında İHKİB Yönetim Kurulu'na giren Mustafa Gültepe, 2014-2018 yılları arasında İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2018 yılının Nisan ayında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mustafa Gültepe son olarak 2022 yılında düzenlen İHKİB seçimlerinde bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişti. Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Mustafa Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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