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İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı

ANKARA (AA) - İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (İhracat Bedelleri Hakkında)...

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre uzatıldı
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ANKARA (AA) - İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 6 ay daha uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (İhracat Bedelleri Hakkında) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Resmi Gazete'nin 4 Eylül 2018 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu tebliğ hükümlerinin "1 yıl" olarak belirtilen yürürlük süresi "18 ay" olarak değiştirildi.

Böylece ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ikinci kez 6 ay daha uzatılmış oldu.

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İhracat BedelleriResmi Gazete
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