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İhracat hedefi için "Afrikalı öğrenci istihdam edin" çağrısı

- DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın: - "Bugün Türkiye’de okuyan Afrikalı çocuklar yarın sizlerin iş ortağınız olacak, olaylara bu bilinçle yaklaşmakta fayda var"

İhracat hedefi için
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İZMİR (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, ihracatçılara Türkiye'de okuyan Afrikalı öğrencileri istihdam etmeleri çağrısında bulundu.

Çelik Dış Ticaret Derneği tarafından Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "Hedef Pazar: Batı Afrika" konulu toplantıda konuşan Tamer Taşkın, Türkiye'nin ihracatta en önemli hedef pazarları arasında yer alan Afrika pazarı için eldeki avantajların değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin 5 bine yakın Afrikalı öğrenciye burs verdiğini, bu öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine destek verebileceğine dikkat çeken Taşkın, şöyle konuştu:

"Onları iş yerlerinize stajyer olarak alın. Bu çocukların sanayiden haberi yok, onların sizlerden haberi yok. Bu yabancı talebelerden faydalanın. Sizler Afrika’da iş yaparken kaçırılabilirsiniz ama o çocuklar kaçırılmazlar. O çocuklar yarın geleceğiniz olacaklar, onlardan faydalanın. Batı Afrika’da 700-800 milyar dolarlık bir potansiyeli konuşuyoruz. Programımızı yapmalıyız, takımızı kurmalıyız ve bol seyahat etmeliyiz. Ben Almanya’da okudum ve bugün Almanlarla ortak fabrikam var. Bugün Türkiye’de okuyan Afrikalı çocuklar yarın sizlerin iş ortağınız olacak olaylara bu bilinçle yaklaşmakta fayda var."

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan ise ABD ve AB'nin uyguladığı korumacılık önlemlerinin ihracatta büyük engeller yarattığını, alternatif olarak Batı Afrika ve Güney Amerika pazarlarının öne çıktığını ifade etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da yaptığı konuşmada kurum olarak Türk çelik sektörünün 2018 yılında yaptığı ihracatın 5,8 milyar dolarlık kısmına kredi desteği verdiklerini belirterek "Önümüzdeki dönemde kur riski almayan, alacak sigortası yaptıran, ihracat performansı artan firmalarla daha yoğun çalışacağız. Batı Afrika pazarında da ihracatçılarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci ise Batı Afrika ülkelerine Düzenli Gemi Hattı ve Dağıtım Merkezi Projesi ile ihracatı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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