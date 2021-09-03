İhracat KADIN TİM'i ile yükselecek

İş dünyasında temsil edilen kadın sayısının artması, kadın girişimcilerin iş hayatına entegrasyonunun sağlanması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan TİM Kadın Konseyi, Ankara’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi. Konsey, yaptığı ziyarette Ticaret Bakanı Muş’a yol haritasını ve projelerini aktarma imkanı buldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Kadınlarımız; hayatın her alanında olduğu gibi, ekonomide, istihdamda ve ihracatta fark yaratıyor. Biz, “Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye” diyerek, sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Kadın ihracatçılarımızın her bir başarısı, bizleri gururlandırıyor.Türkiye ihracatla, ihracat kadınlarımızla beraber yükselecek” dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Konsey, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında, Ankara’da Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret ederek projelerini ve yol haritasını paylaştı. Ticaret Bakanlığı’nda yapılan ziyarette Gülle, “Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye” başlıklı Konseyin faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı.

“Sürdürülebilir kalkınma kadınlarımızla mümkün”

TİM olarak, kadınları, her alanda, her platformda desteklediklerine vurgu yapan Gülle, “Kadınlarımız; hayatın her alanında olduğu gibi, ekonomide, istihdamda ve ihracatta fark yaratıyor. Biz, “Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye” diyerek, sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle beraber, kadın ihracatçı ve girişimci sayımızı arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla Meclisimiz bünyesinde "TİM Kadın Konseyi”ni oluşturduk. Kadın ihracatçılarımızın her bir başarısı, bizleri gururlandırıyor.Türkiye ihracatla, ihracat kadınlarımızla beraber yükselecek” dedi.

“Konseyimiz çalışmaları ile dikkat çekiyor”

TİM Kadın Konseyi’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Gülle, “Konseyimiz; Dijital İletişimden, Uluslararası İlişkilere, Eğitim ve Mentorluk faaliyetlerinden, Toplumsal Farkındalık ve İklim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, 9 ayrı komiteyi bünyesinde barındırıyor ve üye sayımız her geçen gün artıyor. Bu komitelerimiz çalışmalarına ivedilikle başlayarak başarılı faaliyetlerde bulundular. Bu çerçevede Konsey üyelerimiz, çok kısa bir süre içerisinde, TİM Women Export Talks’lardan, fiziki ve sanal ticaret heyetlerine, İhracatta Sıfır Atık Projesi’nden, TİM Kadın Sürdürülebilirlik Raporu’na kadar pek çok önemli projeye imza atarak, önemli bir sorumluluk üstlendiler. TİM olarak, yeni dönemde de, kadın girişimcilerimize yönelik projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz.Bu kapsamda önde gelen çalışmalarımızı sayacak olursak Turkish Women In Global Trade Projesi, Türkiye Kadın İhracatçılar Çalıştayı, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni, İhracatın Güçlü Kadınları Filmi, TİM-TEB Girişim Evi Kadın Girişimci Hızlandırma Programı” ifadelerini kullandı.