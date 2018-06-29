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İhracat rakamlarındaki artış

- UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik: - "TİM'in rehberliğinde Türkiye, ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştı ve ülkemizin ihracatçı sayısı 71 bine ulaşırken, ihracatımız da rekor seviyelere yükseldi"

İhracat rakamlarındaki artış

BURSA (AA) - Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) rehberliğinde Türkiye'nin ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştığını, ülkenin ihracatçı sayısının 71 bine ulaştığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinde başkanlık koltuğunu devretmeye hazırlanan Mehmet Büyükekşi'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükekşi liderliğinde ihracata dayalı kalkınma hedefleri noktasında TİM'in iş dünyası ve ihracatçılara yönelik çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Çelik, "TİM'in rehberliğinde Türkiye, ihracatta tarihinde ilk defa 150 milyar dolar barajını aştı ve ülkemizin ihracatçı sayısı 71 bine ulaşırken, ihracatımız da rekor seviyelere yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin TİM'in öncülüğünde 100 bin ihracatçı ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yaptıkları hizmetlerle bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmamıza vesile olan mevcut başkanımız Mehmet Büyükekşi ile ülkemizin kalkınma hamlesine destek veren tüm yönetim kurulu üyelerine UİB adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 kalkınma hedeflerine TİM'in stratejik çalışmaları ve rehberliğiyle ulaşabilir. İhracatçılar olarak, 2023 vizyonu doğrultusunda 75 milyar dolarlık ihracat hedefi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde görev üstlenecek başkanımızın da Ar-Ge, inovasyon ve tasarımın sektörlerimize ve firmalarımıza bir kültür olarak benimsetilmesi ile kilogram ihracat birim fiyatımızın artırılması ve uluslararası pazarlardaki gücümüzün perçinlenmesi adına başarıya önderlik edeceğine yürekten inanıyoruz."


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