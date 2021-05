İhracat rekoru kıran ekibi kutladı

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’inci kenti olan ihracatın lokomotif şehirlerinden Gaziantep’in 4,5 aydaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 3,5 milyar doları da geçmesiyle kent, önemli bir başarıya imza attı.Bu yıl 9 milyar doları da geçerek tüm zamanların ihracat rekoru kırması beklenen kentin ihracatı her ay artarak ülke ihracatına önemli katkılar sağlarken, Halı sektörü; 4,5 ayda yüzde 54,6 artış ve 850 milyon dolarlık ihracatla kentin parlayan yıldızı oldu. Geçtiğimiz yıl Gaziantep, yüzde 6,1 artışla toplam 7,94 milyar dolarlık ihracatla rekor kırmıştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni ve kentteki ihracat ailesini ziyaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Üreterek, istihdam ve katma değer sağlayarak, ihracatımızın artmasında, ülkemizi geleceğe taşınmasına Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep önemli katkıda bulunmaya devam ediyor. İnşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara kentimizin de büyük katkılarıyla birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Tüm bu başarıların arkasında, büyük bir emek yatıyor.Geçtiğimiz yıl halı ihracatında dünya ikincisiydik.Bu yıl inşallah birinci olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türk ihracatçısı, pandemi sebebiyle küresel ticarette yaşanan daralmaya rağmen her ay yeni rekorlar kırarak tarihi başarılara imza atıyor. Olağan dışı şartlara hızla uyum sağlayarak ihracatta V tipi toparlanmayı gerçekleştiren ihracat ailesi, 218 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdı. 2021’in ilk dört ayında ihracat, yüzde 33,1’lik artışla 68 milyar 752 milyon dolara ulaşma başarısı gösterdi.Türk ihracatçının, bu yılın ihracat hedefi olan 184 milyar doları da geçerek, 200 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de ihracat hedefine ulaşmak ve ‘Made in Türkiye’ markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İhracata önemli katkılar sağlayan tesislere ziyaret

TİM Başkanı İsmail Gülle, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5’inci kenti olan Gaziantep’ gelerek Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni ve kentin önde gelen sanayicilerini ziyaret etti. Gülle, Türkiye’nin önde gelen ihracatçılarından Sanko Holding’e ait tesisleri ziyaret ederken, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan’la birlikte halı üretim tesislerini gezdi. Altunkaya Grup bünyesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde de incelemelerde bulunan Gülle, ziyaret kapsamında Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’dan tesisler hakkında bilgiler aldı.Gülle, başarılarından dolayı bölge ihracatçılarını kutladı.

Sektörel gelişmeler aktarıldı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci gerçekleştirilen görüşmede; bölge ihracatı, Birlik faaliyetleri, yürütülmekte olan Doku Kumaş Tasarım Yarışması ve tekstil sektörü ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gülle ile hububat sektörü ve yapımı devam eden Artuklu Üniversitesi GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi hakkında bilgiler paylaşırken, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektörü için MEB ve GAÜN ile ortaklaşa sürdürülen eğitim çalışmaları ile sektörel gelişmeleri aktardı. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise, sektörün bölgedeki son durumu ve yıl sonu hedefleri hakkında konuştu. Türkiye’nin, halı ihracatında dünyanın en önemli merkezi haline geldiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da, TİM Başkanı Gülle’den sektörün daha fazla ihracat yapması adına taleplerini iletti.

Kentten yeni ihracat rekorlar bekleniyor

Ziyaretler sonrası Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun ev sahiplindeki yemekte de TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kentin ihracat ailesiyle bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve özellikle Gaziantep’ten gerçekleştirilen ihracatın ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, bölge ihracatçılarını kutlayarak 2021 yılı sonunda yeni rekorlar beklediklerini de söyledi.

Gaziantep ihracatta 9 milyar dolara koşuyor

Gaziantep’in her konuda olduğu gibi yenilikçi yatırımlar, üretim ve istihdamın yanı sıra ihracatta da adeta kendisiyle yarıştığını dile getiren Gülle, “Gaziantepimiz sanayisinin yanı sıra çok önemli bir ekonomiye sahip. Köklü bir geçmişi olan ilimiz, çok önemli ekonomik başarılara imza attı. İhracatımız açısından da her zaman gurur kaynağımız olan Gaziantep, her zaman önde gelen ihracatçı ilimiz arasında yer alıyor.Üreterek, istihdam ve katma değer sağlayarak, ihracatımızın artmasında, ülkemizi geleceğe taşınmasına Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep önemli katkıda bulunmaya devam ediyor. İhracatımızın lokomatif şehirlerinden Gaziantepimiz en çok ihracat yapan kentler içinde 5’inci sırada yer alıyor. Kentimiz geçtiğimiz sene yüzde 6,1 artışla toplam 7,94 milyar dolarla ihracat rekor kırmıştı.Bu yıl ise 4,5 ayda artış trendi devam ediyor. Kentimizin 4,5 aydaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 3,5 milyar doları da geçti.Gaziantepimiz 4,5 ayda 188 ülke ve bölgeye ihracat yapma başarısı gösterdi.Bu yıl kentimizin 9 milyar doları da geçerek tüm zamanların ihracat rekoru kırmasını bekliyoruz” dedi.

Gaziantep ihracatında halı ilk sırada

Gaziantep’in ihracatında ilk 5 sektör ve ülkeyle ilgili de bilgiler veren Gülle, şunları söyledi: “1 Ocak-16 Mayıs 2021 tarihlerinde kentimizden Halı sektörü ihracatı yüzde 54,6 artışla 850 milyon dolara ulaşarak rekor kırdı.Halı sektörü ilk sırada yer alırken, bu sektörümüzü sırasıyla yüzde 15,1 artış ve 763 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, yüzde 58,8 artış ve 691 milyon dolarla Tekstil ve Hammadaleri, yüzde 25,2 artış ve 387 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve yüzde 12,8 artış ve 143 milyon dolarla Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri takip etti. En çok ihracat yapılan ülkeler ise yüzde 14,7 artış ve 517,5 milyon dolarla Irak, yüzde 63,7 artış ve 507 milyon dolarla ABD, yüzde 78,8 artış ve 174 milyon dolarla Birleşik Krallık, yüzde 38,7 artış ve 141 milyon dolarla Suriye, yüzde 51 artış ve 119 milyon dolarla Almanya oldu.İnşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte, yakın zamanda ulaşacağız. Tüm bu başarıların arkasında, büyük bir emek yatıyor” diye konuştu.

“Bu yıl hedef halı ihracatında hedef birinci olmak”

Gaziantep’in bu yıl 125 ülkeye halı ihracatı yaptığına dikkat çeken Gülle, “Kentimiz; Japonya’dan Uruguay’a, Peru’dan Avustralya’ya kadar dünyanın farklı coğrafyalarına halı ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıl halı ihracatında dünya ikincisiydik.Bu yıl inşallah birinci olmayı hedefliyoruz. Dünyaya yön veren Türk halı sektörünün bu yıl sonunda ihracatta yeni bir rekor kıracağına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Konukoğlu: Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda

TİM Başkanı İsmail Gülle’yi Gaziantep’te ağırlayan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise yaptığı konuşmada özellikle Türkiye’nin ihracattaki başarısına dikkat çekti.İhracata yeni katılan üyelere de tavsiyelerde bulunan Konukoğlu,”Holdingimiz; bugün 15 bin çalışanı ile ihracata ve istihdama katkı sağlıyor. Bir şeyi satmak zordur ancak yılmamak lazım. Kapıdan kovsalar pencereden girmeliler. Firmalarla bin sefer konuşursun, bir kere mal satarsın. ‘Üç kere konuştum ama olumsuz oldu.’ diye gitmezseler olmaz. İyi satıcı kovulmaktan korkmaz. Ama şu anda Türkiye’nin ihracatı çok iyi durumda. Türkiye’nin aynı zamanda savunma sanayisi de çok iyi bir noktada. Türkiye’deki tüm sektör temsilcilerini tebrik ediyorum. Türkiye nereden nereye geldi.Hangi sektörde çalışırsanız çalışın mutlaka başarılı olmak için bir ilkenizin olması gerekir. Holdingimizin o ilkesinde ise rahmetli babam Sani Konukoğlu’nun imzası var. Babamın çok meşhur bir lafı vardır, ben hep o cümleyi ilke edindim, ‘İşin hilesi dürüstlüktür.’ Yalnızca dürüst olursanız para kazanabilirsiniz. Yanlış yollar, para kaybettirir” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in 2021 yılında aylık ihracatı

(Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karşılaştırması)

Ocak:669 milyon dolar- yüzde 8,7 artış

Şubat:744 milyon dolar-yüzde 18,0 artış

Mart:873 milyon dolar-yüzde 43,7 artış

Nisan:883 milyon dolar-yüzde 91,3 artış

1-16 Mayıs:348,5 milyon dolar-yüzde 31,1 artış

1-Ocak-16 Mayıs:3 milyar 518 milyon dolar-yüzde 36,3 artış