İhracat seferberliğine TEB’den tam destek

Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajlarından yararlanabilen TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de en uygun fiyatları elde edecek. TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan TEB'le Dış Ticaret Platformu'ndan da (www.tebledisticaret.com) 2019 yılı sonuna kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek.



Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir ihracat için tüm gücümüzle ihracatçımızın yanındayız.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesi ihracatçılara özel kredi desteği, 1 yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları, dış ticaret ürünleri hakkında danışmanlık ile ücretsiz dış ticaret seminer ve eğitimleri, TEB Faktoring’den TİM üyelerine özel ihracat faktoring hizmetleri, tebledisticaret.com platformundan 1 yıl süreyle ücretsiz faydalanma imkânı sağlıyor.



YURTDIŞI PAZARLAR



Yurt dışı pazarlara açılmanın yolu www.tebledisticaret.com’dan geçiyor. “KOBİ’lerin Danışman Bankası” TEB, dış pazarlara yönelik rafine bilgiyi tek bir havuzda topladığı bir platform olan www.tebledisticaret.com ile ihracat yapan ya da yapma hedefinde olan KOBİ’lerin ihracat hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor. Ürün kodu, pazar verileri, potansiyel müşteri listesi, güncel fuar bilgileri, nakliye sürecinde gerekli evraklar, ticaret yapılacak ülkede uygulanan vergi oranları gibi kapsamlı bilgilere ulaşım sağlayan bu platform ile kullanıcılar, 160’tan fazla ülke, 1500’den fazla firma, 20 binden fazla tedarikçi, 10 binden fazla sektörel rapor bilgilerine ulaşabiliyor.





Dış Ticaret İşlemlerinde KOBİ'lere Özel Çözümler



TEB, 2005 yılından bu yana İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara'da bulunan Trade Center'larında (Dış Ticaret Merkezi) dış ticaretin finansmanı konusunda ihracatçı ve ithalatçı müşterilerine bankacılık çözümleri sunuyor. Sadece ülke sınırları içinde değil, stratejik ortağı BNP Paribas'ın dünya çapında 100'ün üzerindeki Trade Center ağına da erişim olanağı sağlayan TEB, bu sayede, Afrika gibi az bilinen pazarlardan Avrupa gibi gelişmiş pazarlara kadar ticaretin olduğu, dünyanın hemen hemen her noktasında müşterilerine ihtiyaç duydukları konularda destek veriyor. TEB, Trade Center'ları aracılığıyla ve uluslararası iş ve ticaret finansmanı konusunda deneyimli çalışan kadrosuyla KOBİ'lerin ihtiyaçlarına özel, esnek çözümler üretiyor.