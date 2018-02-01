İhracat verileri Sakarya'da açıklandı

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, yeni model C-HR'nin seri üretime başlamasıyla 2017 yılında ihracatlarının bir önceki yıla göre iki katına çıktığını belirterek, "Bu da artan istihdam, artan yatırım, artan kapasite kullanım ve verimlilik yoluyla ekonomiye daha çok katkı demektir." dedi.

Sakarya'da Toyota Fabrikası'ndaki bir üretim hattı alanında düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Rakamları Basın Açıklaması'nda konuşan Kato, bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toyota Türkiye'nin 1,8 milyar avroya erişen yatırımla bugün 5 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Kato, "Geçtiğimiz yıl itibarıyla da 280 bin adet düzeyine yükselttiğimiz kapasitemizle bugün Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası durumundayız." ifadesini kullandı.

Kato, üretilen otomobilleri 100 ülkeye ihraç ettiklerini dile getirerek, Türk otomotiv sanayisinin bir üyesi olarak ihracat fazlasıyla ekonomiye katkıda bulunuyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

TİM'in ilk bin ihracatçı firma araştırmasının en üstlerinde Toyota Türkiye olarak yer aldıklarını vurgulayan Kato, şöyle devam etti:

"Yeni modelimiz Toyota C-HR seri üretiminin başlamasıyla bir önceki yıla göre ihracatımız 2017 sonu itibarıyla iki katı oranda artmış durumdadır. Bu da artan istihdam, artan yatırım, artan kapasite kullanım ve verimlilik yoluyla ekonomiye daha çok katkı demektir. Sadece biz değil. Bize parça tedarik eden yan sanayimiz de bizimle paralel bir büyüme içerisindedir. Amacımız yüksek üretim ve mühendislik kabiliyetlerimiz ve deniz aşırı Toyota tesisleri arasında en iyilerden biri olarak kabul gören kalite düzeyimiz sayesinde katma değerli üretim ve ihracat faaliyetlerimizle katkılarımızı sürdürmektir."

- "Otomotiv endüstrisi 2017 yılında 28,5 milyar dolar ihracat yaptı"

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu da 2017 yılında otomotiv endüstrisinin 28,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını ve 2016'ya göre yüzde 20'ye yakın artış sağladığını söyledi.

Sabuncu, bundan önceki en büyük ihracatın 2008 yılındaki 29,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Demek ki biz 2008'deki bu rakamı geçebilmek için 2017’yi beklemek durumunda kaldık ama aradan geçen bu sürede büyük bir farkla da olsa bu rakamı geçerek 28,5 milyar dolara geldik. Otomotiv endüstrisi 12 sene arka arkaya ihracat şampiyonu. Yani 12 sene arka arkaya hangi rekor kırılabilir, diğer alanlarda çok zor ama otomotiv endüstrisi Türkiye'de başarmış durumda." diye konuştu.

2017'de ihraç edilen araçların yüzde 77'sinin Avrupa Birliği'ne gittiğini aktaran Sabuncu, "Bu şu demek otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı Avrupa Birliği'dir. Ürün bazına baktığımızda en çok ihraç edilen ürün binek otomobiller, geçen yıl yüzde 41,5 artmış. İhraç edilen ürünler en çok Almanya'ya gitti. Almanya'yı İtalya ve Fransa izliyor." dedi.

Sabuncu, Toyota'ya teşekkür ederek, "Türkiye'nin geçen sene 28,5 milyar dolar ihracata (otomotiv) erişmesinde en büyük paylardan biri de Toyota'ya aittir. Gerek ürettiği arabanın sayı olarak arttırması gerekse de üretilen araçlardaki özellikle C-HR'nin katma değerinin yüksek olması Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin ihracatının artmasına sebep olmuştur." ifadelerini kullandı.



