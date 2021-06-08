İhracat yapacaklar çalışan sayısını artıracaklar

Son dönemde ekonomide yaşanan iniş çıkışlara rağmen yeni yatırımlarla büyümesini sürdüren Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrikanın daha temeli atıldı. Dövme sektöründe faaliyet gösteren Ege Metal Dövme (EGEMET), 6 milyon Euro yatırımla ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirerek, ülkeye döviz kazandıracak tesisinin temelini düzenlenen törenle attı.

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, Ege Bölgesi Sanayi Odası Geçmiş Dönem Başkanı ve Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Tamer Taşkın ve EGEMET kurucusu Ahmet Demirok ile çalışanlarının katıldığı temel atma töreninde konuşan EGEMET Yönetim Kurulu Başkanı Ali Selçuk Demirok, 2022 yılı sonuna kadar tamamlayacakları fabrikalarında ağırlıklı olarak ihracat yaparak çalışan sayılarını da 250’ye çıkaracaklarını söyledi.

70 işsize daha iş yaratacak

BAYOSB içinde 20 dönüm arazi içinde 11 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacak fabrikanın temelini attıklarını dile getiren Demirok, 98 yılında kurulan EGEMET’in bugün başlayan fabrika inşaatı ile yeni bir döneme adım attığını kaydetti. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde halen faaliyet gösterdikleri tesislerini de buraya taşıyarak üretim kapasitelerini artıracaklarını belirten Demirok, “Zaman içinde KOSBİ’deki ekonomik ömrünü tamamlamış tesisteki üretimin tamamını buraya kaydıracağız. O süreçte bu yeni yerimizdeki 11 bin metrekarelik kapalı alanımızı da 15 bin metrekareye çıkarmış olmayı hedefliyoruz. 6 milyon Euro’luk bu yatırım ile önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz. 180 kişilik personel sayımızı da bu yatırımla beraber 250’lere çıkarmayı da öngörüyoruz” dedi.

“BAYOSB’nin stratejik konumu çok değerli”

Otomotiv, iş makinaları, enerji sektörü ve demiryollarına parça üretimi yaptıklarını vurgulayan Demirok, “Üretimimizin yüzde 90’ı ihracat. Almanya ve Kuzey Avrupa ülkeleri ilk sırada geliyor. Bu yeni üretim tesisi ile özellikle otomotiv sektörüne daha fazla ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

BAYOSB’yi stratejik bir konumu nedeniyle tercih ettiklerini söyleyen Demirok, ”İzmir-İstanbul Otoyolu bağlantısı, Ankara Karayolu bağlantısı ile BAYOSB önemli bir noktada. Her zaman İzmir-Turgutlu aksında yatırım yapmayı öngörmüştük, ona uygun olarak düzenli yapısı ve gelişime açık organizasyonu ile BAYOSB içinde yatırım yapmayı uygun gördük” dedi.

“İhracata üretim yapan sanayici yatırım yapıyor”

BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ise EGEMET’in yeni fabrika inşaatı nedeniyle mutlu olduklarını, kendilerine yeni üretim sürecinde başarılar dilediğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin pandeminin de etkisiyle zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Telseren, “Son açıklanan yüzde 7’lik büyüme rakamlarında sanayinin etkisi çok. İç piyasaya üretim yapan sanayici zorlansa da ihracat odaklı ve katma değerli üretim yapan sanayicinin üzerinde talep ve üretim baskısı mevcut. Pazar payını kaybetmemek, küresel anlamda gelişen ve değişen üretim akslarına uyum sağlayabilmek adına bu tarz yatırımları ihracatçılarımızın yapması gerekiyor. EGEMET de ihracata yönelik üretimi ile önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Kendilerine BAYOSB’yi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, sektörlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.