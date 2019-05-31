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"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri

- TİM, TSPB ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen panellerin ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi

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İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin ikinci durağı Ankara oldu.

29 Mayıs'ta Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ahmet Kahraman Konferans Salonu’nda düzenlenen ve TİM üyeleri ile TSPB üyelerini bir araya getiren panele, ihracatçı sektör temsilcileri, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarının yöneticileri olmak üzere 90’a yakın kişi katıldı.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Özgür Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul A.Ş. Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca, Akbank T.A.Ş, Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş, CFA “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler” ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Kıdemli Müdürü Muharrem Karataş “Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi” konuları hakkında bilgi paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kur RiskiPiyasalarTİMTSPB
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