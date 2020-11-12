İhracat yapmayana yol gösterilecek

Ticaret Bakanlığı, ihracat atağını “81 İlde İhracata İlk Adım” Programı ile sürdürüyor. Program kapsamında Bakanlık, Türkiye genelinde sahaya inerek potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaları ihracata yönlendirecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde “81 İlde İhracata İlk Adım” Programını tanıttı. Program, ihracat potansiyeli olduğu halde hiç ihracat yapmamış ya da son 10 yılda bir kez ihracat yapıp bırakmış firmalara danışmanlık hizmeti verilmesini kapsıyor. Bu doğrultuda, alanında uzman mentorlarla firmaların bir araya getirilmesi ve firmalara mentorluk hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Pekcan tüm çalışma ve projelerinin tamamlandığını ve doğrudan sahaya inerek firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programımızı başlattıklarını duyurdu. Bakan Pekcan, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun'da pilot uygulamasına başladıkları 81 İlde İhracata İlk Adım programıyla Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracatını artıracaklarını belirterek şöyle konuştu: "İhracatta tecrübeden daha güvenli bir kaynak yok. Yereldeki firmalarımızla birebir çalışarak onların ihtiyaçlarını birebir çözümleyerek onlara yetkinlik desteğinde bulunacağız. Program ile ihracat ailemize, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde yepyeni üyeler kazandırmış olacağız. İhracat ailemizi genişletmiş olacağız. Türkiye ihracatla büyümeye devam edecek."

“81 İLDE POTANSİYELİ OLAN FİRMALAR ARAŞTIRILACAK”

Firmaların özelliklerini bütüncül yaklaşımla incelediklerini aktaran Pekcan, ardından firmalarla konuşarak ihtiyaçları analiz ettiklerini anlattı. Pekcan şu değerlendirmede bulundu: "5 ilimizde kapasite raporuna haiz 6 bin 882 firmamız mevcut. Bunların içinden 2 bin 773 firmamızın ihracat potansiyeli olduğunu tespit ettik. Programı daha geniş bir kitleye yaymadan önce, mümkün olan en iyi yapıya kavuşturmak amacıyla 5 ilde uygulamalarımızı sürdüreceğiz. 40 ilimizde kapasite raporu olan 16 bin 570 firmamız var ve bunların arasında 7 bin 277 firmanın ihracat yapma potansiyeli olduğu halde ihracat yapmadığını tespit ettik. Şu an itibarıyla çalışmanın ikinci aşamasında 70 il için potansiyel ihracatçı pozisyonunda olan 11 bin 444 firmamız ile ilgili analizleri de tamamlamış bulunuyoruz. 81 il için de analizlerimizi süratle tamamlayacağız.”

“YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN ÜRETEN FİRMALAR PİLOT UYGULAMADA OLACAK”

Pekcan, firmaların üretim ve ihracat kapasitelerini gözlemlediklerini ifade ederek, 40 ilde üretim yapan firmaların üretimlerini teknolojik olarak 4 sınıfta gruplandırdıklarını anlattı.

Pekcan, yüksek teknolojili ürün üreten firmaların pilot uygulamada yer almasını sağlayacaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Programımızın veri kriterlerine uyan firma seçiminden başlayacağız. Sonrasında her firmayla birebir ihtiyaç analizleri yapacağız. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da firma ihtiyaçlarına uygun mentorları tespit edeceğiz. 6 ay sonunda programı değerlendirerek 81 ildeki firmalarımız için, onların ihtiyaçlarına uygun yol haritalarını tespit etmiş olacağız.”

“HER FİRMANIN ÖZEL İHTİYAÇLARINI ANALİZ EDECEĞİZ”

Pekcan, bu programı bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan ayıran en önemli özelliğin her firmaya tek tek dokunarak özel ihtiyaçlarını analiz etmek olduğunu kaydetti. Programda bugüne kadar verdikleri genel ve kapsamlı eğitimlerin dışında artık her bir firmayla birebir çalışarak mesafe kat edileceğini dile getiren Pekcan, şöyle konuştu:

"Firmalarımızla yaptığımız birebir görüşmelerle firmalara uygun özel mentor havuzu oluşturuyoruz ve firmalarımızı mentorlarıyla eşleştirerek programa başlıyoruz. Mentorlarımızın gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduklarından emin olacağız ve günün sonunda programın başarısını etkileyen belki en önemli kriter, alanında uzman doğru kişilerle çalışarak onun uzmanlık alanında ihtiyaç hisseden firmamızı bir araya getirmek olacak. Program kapsamında mentorlarımız 6 ay boyunca her hafta en az 4 saat kesintisiz olarak firmamızla beraber çalışacak. Sürekli bir etkileşim halinde olacaklar ve engelleri tek tek aşacaklar. Bu görüşmelerin yüzde 50'sini yüz yüze, yüzde 50'sini de çevrimiçi olarak planlıyoruz. Tabii pandemi koşulları elverdiği ölçüde. Ama daha da fazla geciktirmek istemiyoruz projemizi."

“FİRMALARA EXİMBANK TARAFINDAN ÖZEL DESTEK VERİLECEK”

Pekcan, aynı işletmenin birden fazla mentordan yararlanabileceğini dile getirerek, programın izlenebilirliğini sağlamak amacıyla mentor ve firmaların aylık olarak gelişmeleri raporlayacağını söyledi. Programa katılan firmaların Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu bütün fırsatlardan yararlanabileceğini aktaran Pekcan, dünya genelindeki ticaret müşavirlerine de ulaşma imkânı bulacaklarını anlattı. Pekcan, programın 5'inci ayında tüm deneyimlerini paylaşmak üzere tüm mentor ve firmaları bir araya getireceklerini ifade ederek, bu sayede programın güçlü ve zayıf yönlerini tespit edeceklerini söyledi. Programın sonunda firmaların ihracata başlayıp başlamadıkları, ihracat yaptıkları ülke, ihracat yaptıkları firma ve ürün sayısı incelenerek en başarılı firma ve mentor eşleşmesine ödül vereceklerini anlattı.

İHRACAT SEFEBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilden henüz ihracat yapmamış firmaları keşfetmek, onların ufkunu açmak ve onlara ihracat yapmaları için ihtiyaç duydukları cesareti ve yönlendirmeyi yapmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye genelinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Ekonomi Seferberliği'nde bahsettiği gibi 'İhracat Seferberliği'ni başlatıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. 81 ile bu projemizi yaygınlaştırarak il ve ilçelerimizde yeşeren yeni üretim ve ihracat hikayelerini paylaşıyor olacağız. İhracat seferberliğinin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."