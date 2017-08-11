İhracat yaptı deve kurban etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde tekstil ürünleri imalatı yapan firmanın sahibi Latife Ertuğrul, ilk ihracatını temmuz ayında Cezayir'e gerçekleştirdi.

Çalışanlarına daha önce ihracat yapmaları halinde deve kurban edeceğini söyleyen Erdoğan, ürünleri gönderdikten sonra iş yerinde deve kestirdi.

Latife Ertuğrul, dört yıl önce tek bir makineyle 30 metrekarelik atölyede fason havlu üretimi yaparak ticaret hayatına atıldığını, çok çalışarak bugün 2 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacak hale geldiğini anlattı.

Azmiyle birçok zorluğun üstesinden geldiğini kaydeden Ertuğrul, hayali ve hedefinin ihracat yapmak olduğunu ifade etti.

Hayalini geçen temmuz ayında Cezayir'e yaptığı 100 bin dolarlık ihracatla gerçekleştirdiğini vurgulayan Ertuğrul, "Bunu gerçekleştirdik ve verdiğimiz sözü tuttuk. 4 yıldır çalıştığımızın karşılığını aldık. İlk ihracatımızı temmuz ayında Cezayir'e yaptık. Ülke ekonomisine verdiğimiz katkıdan dolayı büyük sevinç duyduk." dedi.

Kendi markası ile ihracat yapması durumunda deve kurban edeceğine dair çalışanlarına söz verdiğini aktaran Ertuğrul, şunları söyledi:

"İşçilikten geldim, bugün 80-100 kişilik bir ekiple işveren oldum. Hedefim fasoncu olarak kalmak değil kendi markamla üretim ve ihracat yapmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Kendimize verdiğimiz bazı sözler vardı. İhracat gerçekleştirdiğimiz zaman deve kesme sözü vermiştik. Bu sözümüzü Allah'ın izniyle yerine getirdik. İleriye dönük daha büyük işler yapıp ihracata katkımızın olmasını istiyoruz. Hedefim ve hayallerim büyük, daha fazlasını yaparak ihracatta adımızı duyurmaya çalışacağım. İnşallah bunu da başaracağıma inanıyorum."

Muhabir: Mustafa Dermencioğlu