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İhracat yıldızına yeni ürün

ASELSAN'ın "ihracat yıldızı" olan Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesinin en yeni üyelerinden Sarp-L, göreve hazır hale geldi. Sarp-L, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergilenecek.

İhracat yıldızına yeni ürün
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Türk savunma sanayisinin vitrine çıkacağı IDEF'19 hazırlıkları sürüyor. Türkiye'nin bu alandaki lider şirketi ASELSAN, önceki yıllarda olduğu gibi geniş bir ürün yelpazesiyle fuarda yerini alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bugüne kadar 19 farklı ülkeye ihraç edilen ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ailesinin en yeni üyelerinden Sarp-L, 30 Nisan-3 Mayıs 2019'da gerçekleştirilecek IDEF'19'da ilk kez sergilenecek.

Sarp-L, düşük (FN MAG58/M240/FN MINIMI) kalibre makineli tüfekler için geliştirildi.

Sistem, küçük boyutları ve düşük ağırlığıyla çeşitli tekerlekli veya paletli zırhlı muharebe araçlarında, sabit tesislerde ve kablosuz hizmet yetenekleriyle kablosuz platformlarda kullanılabilecek.

Sarp-L, üzerinde bulunan gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece/gündüz koşullarında otomatik hedef tespit/takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı sağlıyor.

Halen 3 binin üzerinde Uzaktan Komutalı Silah Sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü Sarp-L'yi başta emniyet güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

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