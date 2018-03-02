İhracat yine çift haneli arttı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şubat ayı ihracat rakamlarını ilişkin açıklamayı Senegal’den gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Afrika heyetinde olduklarını belirten TİM Başkanı “Salı günü Cumhurbaşkanımız ile birlikte çıktığımız Afrika ziyaretimizde Cezayir ve Moritanya’da çok başarılı temaslarda bulunduk. Dün akşam Senegal’e geçtik. İhracat rakamlarımızı bu ay Afrika’dan açıklıyoruz. 15 yıl önce Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika açılımımız, son hızıyla devam ediyor. İnşallah bu ülkelerle hem siyasi hem de ticari anlamda yeni ortaklıklara imza atacağız” dedi.



12 aylık ihracat 160 milyar dolara dayandı

TİM verilerine göre, Şubat ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2018 Şubat ayı, TİM verilerine göre ihracat tarihindeki en iyi Şubat ayı oldu. 2018’in ilk 2 ayında ihracat yüzde 12,8 artışla 25 milyar 346 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da yüzde 11,1 artarak 159 milyar 27 milyon dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Şanlı ordumuz Afrin’de destanlar yazarken, ihracatçılarımız da ihracat rakamları ile ülkemize moral vermeye devam ediyor. 2016 Kasım ayında bu yana, yani tam 16 aydır ihracatımızda artış açıklıyoruz. Son 10 yıldır böyle uzun süreli bir artış temposunu sadece 2011-2012 yıllarında yakalamıştık. İnşallah yılsonuna kadar artışlara devam ederek, son 10 yılın en uzun soluklu artış trendini yakalamış olacağız“ dedi.

İhracatın başarılı seyrine değinen TİM Başkanı “Ocak ayında Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bu yılı İhracatta Rekorlar Yılı ilan etmiştik. OVP’deki 169 milyar doları aşacağımızı, 170 milyar doların üzerine çıkacağımızı belirtmiştik. İlk 2 aylık veriler, hedeflerimize sapmadan ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Kalan aylarda da bu başarının artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.



Artışlar çift haneli

Ocak ayında ihracatın yüzde 10,7 artışla 12,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Büyükekşi, “Şubat ayında da yüzde 14,8’lik bir artış yakaladık. Artık ihracatımız artacak mı artmayacak mı diye değil, artış tek haneli mi çift haneli mi olacak diye düşünüyoruz. Şubat ayıyla birlikte çift haneli artışa adeta alıştık” dedi.



İhracatın yüzde 22’si otomotivden geldi

Sektörel bazda Şubat ayında en fazla ihracatı, 2,8 milyar dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörün ihracatı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttı. Otomotiv sektörünün rekorlara devam ettiğini kaydeden Büyükekşi “Sektörümüz Şubat ayında ihracatımızın yüzde 22’sini tek başına sırtladı” dedi.



Otomotivi 1,4 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, ve 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Şubat ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 101 artış ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 71,8 artışla süs bitkileri ve mamulleri, yüzde 47,4 artışla tütün oldu. Bu dönemde genele baktığımızda ise tarım ihracatı yüzde 10,6, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15,8 ve madencilik ürünleri ihracatı da yüze 8,1 arttı.



Almanya birinciliğini korudu, AB’nin payı yüzde 53 oldu

İhracat pazarlarına bakıldığında Şubat ayında 159 ülke ve bölgeye ihracat yükseldi. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 21,7; İtalya’ya yüzde 27,7; İngiltere’ye yüzde 20,4; ABD’ye yüzde 4; Fransa’ya yüzde 19,1 arttı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış ise 70,5 ile Belçika’da yakalandı.



Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 24,6 artış gösterdi. Böylelikle, Şubat ayında AB’nin ihracattaki payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. Bunun yanında, Şubat ayında, Afrika’ya ihracatımız yüzde 16,7, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 20,6, Kuzey Amerika’ya ise yüzde 3,5 arttı. Serbest Bölgelere ihracatta ise yüzde 24,3 artış yaşandı.

Aynı malı daha yüksek fiyata ihraç ettik

Şubat ayında ihracatın miktar bazında yüzde 1,5 yükselişle 9,5 milyon tona çıktığına değinen Büyükekşi, “Değer bazında ihracat yüzde 14,8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik. Bu da ihracatımızın birim fiyatına olumlu yansıyacak son derece önemli bir gelişme. Her platformda dile getirdiğimiz, sayısız etkinlikle oluşturmaya çalıştığımız Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma bilinci, ihracatımıza yansımaya devam ediyor” dedi.



İstanbul yine zirvede, Ankara’dan sürpriz atak

İllerin ihracat performansına bakıldığında ise Şubat ayında 60 ilin ihracatı artarken, 20 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 ilin ihracatı şu şekilde oldu: İstanbul 5,3 milyar dolar, Bursa 1,3 milyar dolar, Kocaeli 1,2 milyar dolar, İzmir 817 milyon dolar ve Ankara 598 milyon dolar. İlk 10’da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 25,3 ile Ankara gerçekleştirdi.



2018’de atılımı, rekorla taçlandıracağız

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) geçtiğimiz günlerde 12 aylık verileri açıkladığını hatırlatan Büyükekşi, buna göre DTÖ’nün aylık verilerini takip ettiği 70 ülkenin toplam ticaretinin 2017’de yüzde 10 artışla 16,3 trilyon dolara çıktığını bildirdi. Çin’in ihracatını yüzde 8,2, Almanya’nın yüzde 8,6, ABD’nin yüzde 6,6 oranında artırdığını vurgulayan Büyükekşi, “Biz de Türkiye olarak, ‘Atılım Yılı’ ilan ettiğimiz 2017’de yüzde 10,2 artışla küresel rakamların üstünde bir performans sergiledik. Büyümede rekorlar kırdık, istihdamda önemli artışlar yakaladık. Bu başarılı gidişatı 2018’de de devam ettireceğiz. Hükümetimizin bizlere verdiği desteklerden aldığımız güçle, dünyanın her köşesinde bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz” dedi.



‘İlk 1.000 İhracatçı’ araştırması başladı

2017 yılı ‘İlk 1.000 İhracatçı’ araştırması için çalışmalara başladıklarını da kaydeden Büyükekşi, “Çalışmamız Şubat ayında başladı, sonuçları Mayıs ayında açıklayacağız. Firmalarımız da ödüllerini Haziran ayındaki genel kurulumuzda alacaklar. Bu yıl İlk 1.000 İhracatçı listemizdeki firmalarımızda il bazında oldukça yüksek bir çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Listede tam 49 ilimizden firmalar yer alıyor; Mardin’den, Şırnak’tan, Çankırı’dan, Anadolu’nun pek çok ilinden ihracatçılarımız İlk 1.000 İhracatçı arasında kendilerine yer buldu. İhracatın tüm Türkiye’ye yayılıyor olduğunu görmek bizim için oldukça sevindirici” dedi.