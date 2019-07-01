İhracata destek için Kuveyt Türk'ten yeni paket

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla ocak ayında hayata geçirdiği İhracat Destek Paketi’nin ikinci fazını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk Katılım Bankası, bu yılın ocak ayında İhracat Destek Paketi’ni açıklayarak ihracat bedeli taahhütlü işlemler için müşterilerine uygun koşullarda yaklaşık 500 milyon dolarlık finansman desteği sağlamıştı.

Kuveyt Türk, ihracatçılardan gelen yoğun ilgi ve talep üzerine paketin ikinci fazını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılına hızlı bir başlangıç yaparak ocak ayında ihracat bedeli taahhütlü işlemlerde geçerli olmak üzere İhracat Destek Paketi'mizi açıklamıştık. İhracatçılarımız pakete büyük ilgi gösterdi ve hedeflerimizi aşarak yaklaşık 500 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. İhracatçılarımızın yoğun ilgi ve talebi üzerine kampanyamızı devam ettirme kararı aldık. Yeni paketimizle birlikte ihracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek onlara uygun oran ve vade seçeneklerini sunuyoruz.

İhracat bedeli taahhüdü almak kaydıyla 6 aya kadar ödemesiz olmak üzere 36 aya varan vadelerle fon kullandırarak ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Paketimizin yeni etabında kar oranlarımızı da indirdik. Yeni dönemde ihracatçılarımıza daha fazla destek olmak amacıyla avroda aylık yüzde 0,26, dolarda ise aylık yüzde 0,35'ten başlayan kar oranlarıyla finansman desteği verebileceğiz. 300 milyon dolarlık limitle 1 Ekim 2019'a kadar devam edecek yeni kampanyamızın ihracatçılarımıza ve ülkemiz ekonomisine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

İhracat Destek Paketi hakkında detaylı bilgiye Kuveyt Türk şubelerinden, 444 0 123 numaralı çağrı merkezinden veya www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.