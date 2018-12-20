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İhracata “havadan“ yarım milyar dolar

- Atak helikopterinin Pakistan ve Filipinler'e satışına yönelik önemli gelişmelerin yaşandığı 2018'de çok sayıda ülkeye uçak ve helikopter parçası ihraç edildi - Türkiye, yılın 10 aylık döneminde söz konusu ürünlerde 513 milyon 800 bin dolarlık ihracata imza attı

İhracata “havadan“ yarım milyar dolar
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Atak helikopteriyle hava araçlarında platform satan bir ülke haline gelen Türkiye, uçak ve helikopter parçası ihracatındaki performansını da artıyor.
Bu yıl bitmeden 2017'deki ihracat rakamını geride bırakan savunma ve havacılık sanayisinin genelindeki bu olumlu gelişme, uçak ve helikopter parçasına da yansıyor.
Boeing, Airbus, Sikorsky, Honeywell gibi uluslararası firmalarla çalışan Türk şirketlerin sayısı ve üstlendikleri sorumluluklar büyüyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı.
Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.
Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. ABD'yi 167 milyon dolarla Almanya izledi.
Hollanda'ya 67 milyon, İtalya'ya 29 milyon, İngiltere'ye 29 milyon, Polonya'ya 14 milyon, Güney Kore'ye 6 milyon, Fransa'ya 5 milyon, İspanya'ya 2,5 milyon, Irak'a 2 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı.
İsveç, Meksika, İsrail, Suudi Arabistan, Bahreyn de 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler oldu.
Türkiye'nin 100 bin doların üzerinde uçak ve helikopter parçası sattığı ülke sayısı da 32'yi buldu.
Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapılan ülke ise 179 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı 122 milyon dolarla ABD, 28 milyon dolarla Fransa izledi.
Uçak ve helikopter parçası ihracatının büyük bölümü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi ve Alp Havacılık tarafından gerçekleştiriliyor.
Türk şirketleri, yeni nesil kargo uçağı Airbus A400M, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı, Sikorsky ve Cougar helikopterlerinin aralarında bulunduğu birçok askeri-sivil uçak ve helikopter için tedarik yapıyor.

Parça ihracatının yanında Türkiye, havacılık alanında platform ihraç eden ülkeler arasına da girdi. Pakistan'a bu yıl 30 adet Atak helikopteri ihracatı için imza atan TUSAŞ, yakın zamanda Filipinler'de yeni bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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UçakIhracatHelikopter
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