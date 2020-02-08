İhracata "hızlı" başladılar

Türkiye'nin yaş meyve sebze dış satımının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ocak ayında 138 milyon 199 bin 150 dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,41'lik artışa imza attı. Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) bünyesindeki Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ocak ayında gerçekleştirdiği dış satımla 2020 yılına "hızlı" başladı.

Türkiye'nin, ocak ayında 256 milyon 226 bin 967 dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 138 milyon 199 bin 150 dolarını gerçekleştiren birlik, geçen yılın ayı döneminde yaptığı 110 milyon 200 bin 998 dolarlık dış satım oranını arttırma başarısını gösterdi. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

İhracattaki artışın devam etmesini beklediklerini anlatan Sin, "Narenciye önümüzdeki aydan sonra azalacak. Bunun yerine devreye yaş sebze-meyve girecek. Bölgemizde de üretimi yapılan sert çekirdekli dediğimiz, kayısı, şeftali ve nektarin narenciyenin yerini alacak." dedi.

OCAK AYI İHRACATINI MANDALİNA SIRTLADI

Türkiye'deki yaş sebze-meyve ihracatının yüzde 80'inin birlikleri üzerinden yapıldığını aktaran Sin, şöyle devam etti:

"Bölgemizde bu konuda Mersin birinci, Hatay ise ikinci oldu. Narenciyede ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız kalem mandalina oldu. Ardından limon ve greyfurt geldi. Umarız ki 2020 çok iyi geçer. Bizim sektör mevsimsel nedenlerden etkilenen bir sektör. İnşallah bunlar yaşanmaz ve bizler de her ay üzerine koyarak gideriz. Rekorla başladık, inşallah rekorla devam eder. Hem birlik olarak hem de ülke olarak 2020 yılı hedefimiz büyük. İhracat çıtamızı yükselterek gidiyoruz. İnşallah herkes için iyi bir yıl olur."

Kaynak:AA