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İhracatçı iş adamlarına Suriye'ye günübirlik geçiş izni

GAZİANTEP (AA) - Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve ticaret odası sicil kaydı bulunan iş adamları, bu ülkeye günübirlik geçiş yapabilecek. Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği...

İhracatçı iş adamlarına Suriye'ye günübirlik geçiş izni

GAZİANTEP (AA) - Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve ticaret odası sicil kaydı bulunan iş adamları, bu ülkeye günübirlik geçiş yapabilecek.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği tarafından Suriye ile ticaret yapan iş adamlarının Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçişiyle ilgili düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Suriye'ye en az 50 bin dolar ihracatı olan ve ticaret odası sicil kaydı bulunan iş adamları bu ülkeye günübirlik geçiş yapabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, odaya kayıtlı Suriyeli iş adamları başta olmak üzere kentteki iş adamları ve ihracatçıların Suriye'ye giriş çıkışlarda sorun yaşadıklarını, bunların çözümü için yaptıkları girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere ivme kazandıracağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gaziantep Valiliği tarafından hazırlanan yönergeye göre ihracatçı olduğunu belgeleyen iş adamlarının giriş ve çıkış yapabilmeleri için Suriye'ye yılda 50 bin dolar ihracat yapıyor olmasının yanı sıra Suriyeli ihracatçılar için de ticaret odası sicil kaydı şartı aranıyor. Yönergeyle, Cerablus'ta imalat yapmak isteyen iş adamları için 50 bin dolar ihracat şartı aranmıyor. Düzenlemeyle ticari ilişkiler ivme kazanacak, daha da gelişecek. GTO'ya kayıtlı bin 500 Suriyeli firma var. Suriye'de ekonomik hayatın yeniden canlanması ve sosyal hayatın normale dönmesi kentimiz ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak."


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GTOIhracatçı Iş AdamlarıKarkamış Sınır KapısıSuriye
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