İhracatçıdan üreticiye

İZMİR (AA) - Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, AB mevzuatında yapılan düzenlemeyle salatalık ve kornişonda ilaç kalıntı limitlerinin düşürüldüğünü belirterek, "Salatalık ve kornişonda metalaxyl aktif maddesinin maksimum kalıntı limiti binde 5’ten binde 1'e indirildi. Üreticilerimiz dikkat etmezlerse sektörümüz büyük kayıplara uğrayacak" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 75 bin ton ihracat yaptığı salatalık ve kornişonda en büyük pazar olan AB'nin ilaç kalıntı limitlerini düşürmesinin ardından Ödemiş'te üreticiyi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği ve İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıyla üreticiler, ihracatçı firma temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, 2017 yılında ihraç edilen 77 milyon dolarlık salatalık ve kornişon turşusunun yüzde 83’ünün Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiğini belirterek AB mevzuatında yaşanan gelişmelerden üreticilerin anında haberdar olmaları için eğitim düzenlediklerini kaydetti.

Ödül, "Salatalık ve kornişonda metalaxyl aktif maddesinin maksimum kalıntı limiti binde 5’ten binde 1'e indirildi. Bu oran ölçülebilen en küçük değer. Üreticilerimiz dikkat etmezlerse sektörümüz büyük kayıplara uğrayacak. O nedenle üreticilerimizi bilgilendirme toplantıları hayati öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Ödemiş ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Altıntaş ise Türkiye’de 100 bin ton olan salatalık ve kornişon üretiminin 30 bin tonunun Ödemiş’ten karşılandığını, bölgede üretilen ürünlerin büyük bölümünün ihraç pazarlarına gittiğini bildirdi.

İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü temsilcileri ise üreticilere mildiyö hastalığı için kullanılan metalaxyl aktif maddesini içeren ilaçların kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu, alternatif mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.