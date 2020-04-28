İhracatçılara ve üreticilere destek

SAP, 190’ı aşkın ülkede 4 milyondan fazla tedarikçiye ve 3,21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünyanın en geniş iş ağının bir parçası olan SAP Ariba Discovery’yi 30 Haziran’a kadar tüm kurumların erişimine açtı.

Türkçe dil seçeneği bulunan SAP Ariba Discovery, alıcıları ve tedarikçileri hızlı ve etkili bir şekilde buluşturuyor ve bu tür kriz dönemlerinde sevkiyattaki gecikmelerden, kapasite sorunlarından ve artan tüketici talebinden kaynaklanan aksaklıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının artan etkileriyle başa çıkmaya çalıştığımız bu dönemde, sağlıklı yaşam ve güvenlik tüm dünyada birincil önem taşıyor. Salgının küresel ekonomi üzerinde etkileri artarken iş dünyası da benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya. İş seyahatleri sınırlandırıldı, etkinlikler iptal edildi ve tedarik zincirleri zayıfladı, süreçlerin çoğu artık normal seyrinde ilerlemiyor.

Yaklaşık 48 yıl önce çok net bir hedefle “Dünyayı daha yaşanılır kılmak ve insan hayatını iyileştirmek” amacıyla kurulan SAP, bugün her zamankinden daha fazla bu amaç doğrultusunda çalışıyor. Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, tedarik zincirinde ciddi aksamaların yaşandığı bu dönemde, sahip olduğu uzmanlık ve benzersiz donanımı ile tüm kurumlara yardımcı olmak için harekete geçti. SAP, ücretsiz ulaşıma açtığı SAP Ariba Discovery ile şirketlerin değişimi daha iyi yönetmesine ve müşterilerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olacak.

190’ı aşkın ülkede 4 milyondan fazla tedarikçiye ve 3,21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünyanın en geniş iş ağı SAP Ariba Network’ün bir parçası olan 30 Haziran’a kadar tüm kurumların erişimine açık olacak. Talep girmek ve bu taleplere yanıt vermek ücretsiz ve herkesin kullanımına açık hale geldi. Böylece satın alma yapmak isteyen herkes acil ihtiyaçları olan ürün ve servisleri sistem üzerinden bildirecek ve tedarikçiler de bu talepleri karşılayabileceklerine dair yanıt verebilecek. SAP Ariba Discovery, alıcıların ve tedarikçilerin hızlı ve etkili şekilde iletişim kurmalarına yardım ederek kriz dönemlerinde sevkiyattaki gecikmelerden, kapasite sorunlarından ve artan tüketici talebinden kaynaklanan aksaklıkları en aza indirecek. 24 farklı dil seçeneği bulunan SAP Ariba Discovery, kullanıcılara Türkçe dil seçeneği de sunuyor.

SAP Ariba Discovery sayesinde Türkiye’deki şirketler, aradıkları müşteriler ve farklı pazarlar ile buluşacak; yeni ihracat fırsatları yakalayabilecek. SAP Ariba Network, özellikle tedarik zincirinde risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda tedarik hedeflerine ulaşmak isteyen, sadece anlık değil kalıcı iş ilişkileri kurmak isteyen tüm alıcılar ve satıcılar için önemli bir açığı kapatıyor.

Tedarik zincirindeki aksamaların giderilmesine yönelik sundukları destekle ilgili açıklamada bulunan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Kovid-19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedarik zincirini olumsuz yönde etkiliyor. SAP Ariba Network, tedarik zincirinde daha önce alternatif bir kanal iken bugün geldiğimiz noktada bu iş ağının bir gereklilik haline geldiğini söyleyebiliriz. Böylesi zorlu bir dönemde şirketler özellikle tedarik zincirlerini yeniden planlamak için gerçek zamanlı bilgiye ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en geniş iş ağı olan Ariba Network’ün bir parçası olan SAP Ariba Discovery’yi ücretsiz kullanıma açarak ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Çünkü bu ağın bir parçası olmak şirketlerin satın alma maliyetlerini ve risklerini azaltmalarına, piyasada ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri bulmalarına dolayısıyla günümüz dijital dünyasında rakipleriyle daha güçlü rekabet etmelerine olanak tanıyor.” dedi.