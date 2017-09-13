İhracatçılardan hem büyümeye hem istihdama katkı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 6 ayda yüzde 8,2 artan ihracatın, yarı yıl büyümesine 2 puan katkı verdiğini belirterek, "3. çeyrek büyümemiz ihracatımızın katkılarıyla yüzde 7'ler seviyesinde gerçekleşecek." dedi.

TİM, "İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 2. Çeyrek Gerçekleşme ve 3. Çeyrek Beklentileri"ni açıkladı. Araştırma sonuçlarını açıklayan Büyükekşi, ilk 6 ayda yüzde 8,2 artan ihracatın, yarı yıl büyümesine 2 puan katkı verdiğini aktararak, "3. çeyrek büyümemiz ihracatımızın katkılarıyla yüzde 7'ler seviyesinde gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Araştırmaya katılan 50'nin üzerinde çalışana sahip firmaların yüzde 54'ünün 2. çeyrekte istihdamlarını artırdıklarını vurgulayan Büyükekşi, "Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılının kalanında da ihracatımızdaki artış istihdam verilerine olumlu yansımayı sürdürecek." bilgisini verdi.

Büyükekşi, küresel gelişmelerin ihracata etkisini sorduklarını kaydederek, "En önemli sorun siber saldırlar. Bu durum sadece firmalarımızın kendi sistemlerini etkilemedi. Aynı zamanda tedarikçisi oldukları büyük ölçekli Avrupa ve ABD firmaları bu saldırılardan çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da firmalarımızın ihracatlarında yavaşlamaya sebep oldu." şeklinde konuştu.

Bir önceki çeyrekteki araştırmaya katılan firmaların yüzde 51’inin yeni bir pazara girmediği cevabını verdiğini anımsatan Büyükekşi, "Bu çeyrekte bu oran yüzde 43'e geriledi. Firmalarımızın yüzde 57’si daha önce ihracat yapmadıkları pazarlara girerek ihraç pazarlarını çeşitlendirdi." bilgisini verdi.

Büyükekşi, TİM olarak firmaların yeni pazarlara girmelerine destek olmak açısından "İhracat Pusulası" adıyla Güney Kore, Gana ve Rusya pazarlarıyla ilgili toplantılar yaptıklarını belirterek, bir sonraki etkinliğin Irak ile ilgili olacağını ve tüm ihracatçı firmaları bu toplantılara davet ettiğini söyledi.







- "Hedef ülke Rusya"





Araştırmada firmaların hedeflediği ülkelere bakıldığında, ihracatçıların ticaret heyetlerinde yer alarak en çok girmek istedikleri pazarların sırasıyla Rusya, Katar ve Almanya olduğunu aktaran Büyükekşi, "Rusya, düzelen ikili ilişkilerimiz sonrası yeniden ihracatçılarımızın radarına girmiş durumda. İlk 8 aylık verilere baktığımızda da bu toparlanmayı görebiliyoruz. Ocak-ağustos döneminde ihracatımız Rusya’ya yüzde 52,6 artış kaydetti. Şimdiden tüm firmalarımızı kasım ayında Rusya’ya düzenleyeceğimiz ticaret heyetimize davet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Araştırmaya katılan firmaların küresel gelişmelerdeki başlıca sorunları da aktaran Büyükekşi, şu bilgileri verdi:

"En önemli sorun siber saldırlar. Bu durum sadece firmalarımızın kendi sistemlerini etkilemedi. Aynı zamanda tedarikçisi oldukları büyük ölçekli Avrupa ve ABD firmaları bu saldırılardan çok ciddi anlamda etkilendi. Bu da firmalarımızın ihracatlarında yavaşlamaya sebep oldu. İhracata olumsuz etki eden diğer gelişmeler ise Trump'ın başkan seçilmesi, Katar krizi ve Brexit süreci. Dolar kuru beklentisi eylül sonu için 3,54, yıl sonu için 3,67, avro için ise sırasıyla 4,13 ve 4,25 seviyeleri bekleniyor. Diğer taraftan, büyümeye baktığımızda firmaların 3. çeyrek beklentisi 6,5 ve yıl geneli büyüme beklentisi yüzde 5,2. TİM olarak biz de yüzde 5’in üzerinde büyümeyi öngörüyoruz."