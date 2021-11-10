İhracatçılardan Latin Amerika'ya Sanal Çıkarma

Kolombiya&Panama Fiziki Ticaret Heyeti’ne yönelik değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracatın en temel özelliği, kilometrelere sığmayarak uzakları yakın edebilmesi. Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bu ülkelere düzenlediğimiz sanal ticari heyetlerimiz de yoğun ilgi gördü. Şimdi bu gay-retlerimizin meyvelerini topluyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, Latin Amerika’ya yüzde 87’lik artışla 4 milyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık.İnanıyorum ki heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirl-erinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır” dedi.



Ekonomi ve ticaret diplomasininin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, koronavirüs pandemesine rağmen her ay üst üste rekorlar kırarak tarihi başarılara imza atarken, sanal ve fiziki heyetlerle 300 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor. 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TİM’in genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç gi-rişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Genç TİM, Latin Amerika’ya çıkarma yaptı.



Türkiye-Kolombiya İş Forumu’na yoğun ilgi

Genç ihracatçıların farklı pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarına hız veren Genç TİM, ilk bölge toplantısını Denizli’de yaptıktan sonra ilk yurt dışı fiziki ticaret heyetini de Kolombiya ve Panama’ya yönelik düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonuyla gerçekleştirilen ticaret heyetine katılan Genç TİM’liler, söz konusu ülkelerde ikili iş görüşmelerde bulunuyor. Ticaret heyetine Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder başkanlık ederken Genç TİM üyeleri, 9 Kasım tarihinde Bogota'da gerçekleştirilen Türkiye-Kolombiya İş Forumu’nda yoğun ilgi gördü.



“TİM olarak gençlerimizin arkasındayız”



Kolombiya&Panama Fiziki Ticaret Heyeti hakkında değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle “TİM olarak gençlerimizin cevherinin farkındayız. İşte bu sebeple sadece tecrübeli ihracatçıların gençlere örnek olduğu değil, genç ihracatçıların da birbirine örnek olacağı, cesaret vereceği, tecrübelerini paylaşacağı Genç TİM’i hayata geçirdik. Genç TİM’le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“Latin Amerika’da hedeflerimiz yüksek”



Latin Amerika çıkarmasının önemine işaret eden Gülle “Bizler, Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizin, mesafeden kaynaklı engelleri bir kenara bırakarak, daha da güçlenmesini arzu ediyoruz. Zaten ihracatın en temel özelliği, kilometrelere sığmayarak uzakları yakın edebilmesi. İhracat hedeflerimiz doğrultusunda, mevcut pazarlarımıza yenile-rini eklemeli ve ağırlıkla hakim olduğumuz pazarlarda ise etkinliğimizi artırmalıyız.

Ülkemizin 2006'dan bu yana uygulamaya koyduğu ‘Latin ve Karayip Ülkeleri İçin Eylem Planı’ çerçevesinde biz de TİM olarak ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerini arşınlamaya de-vam ediyoruz. Latin Amerika, her sektörde hedeflerimizi yüksek tuttuğumuz bir pazar. Bu ülkelere düzenlediğimiz sanal ticari heyetlerimiz yoğun ilgi gördü. TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, pandemi döneminde de durmadan çalıştık, 19 aylık dönemde toplamda 73 ülkeye 97 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. Şimdi bu gayretlerimizin meyvelerini topluyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talep artarken Türkiye markası daha da güçleniyor” şeklinde konuştu.



“Latin Amerika’ya 10 ayda yüzde 87’lik artış”



Türk Hava Yolları’nın Latin Amerika’da direkt uçuş noktalarının olmasının ih-racatçıların faaliyetlerini hızlandırdığını vurgulayan TİM Başkanı Gülle, şöyle devam etti: “Böylece, en önemli konu olan ikili ilişkilerde daha hızlı netice alabiliyoruz. 2020’de pan-deminin tüm olumsuz etkisine rağmen Latin Amerika’ya ihracatımızı neredeyse kayıpsız geçtik. Bölgeye ihracatımızın toplam ihracatımızdaki payı 2021’in ilk 10 aylık döneminde yüzde 2,5 seviyesinde… 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 87 artışla 4 mi-lyar 507 milyon dolarlık ihracata imza attık. Aynı dönemde Kolombiya’ya 365,3 milyon dolar, Panama’ya 236,3 milyon dolarlık ürün sattık. 5,7 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ve 646 milyonluk nüfusa sahip Latin Amerika bölgesinde, çok daha iyisini yapabiliriz. İnanıyorum ki bu heyetimizle birlikte, ticari ilişkilerimiz daha da gelişerek, tedarik zincirlerinde dönüşümün yaşandığı böylesi bir dönemde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır”

Önder: Çelik sektörü zirvede

Genç TİM Başkan Yardımcısı Burak Önder ise şunları söyledi: “Genç TİM, TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin liderliğinde, ticari diplomasiden uluslararası iş birliklerine, e-ihracattan ih-racat elçiliğine pek çok önemli komiteyle kuruldu. İhracatın Genç TİM’i olarak ilk ticaret hey-etini de Kolombiya ve Panama’ya yönelik düzenledik. Kolombiya, Latin Amerika’nın milli gelir ve yüzölçümü olarak dördüncü, 50 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık üçüncü ülkesi. Ko-lombiya’ya en çok ihracat yapan sektörlerimize baktığımızda ise; geçtiğimiz yıla göre ih-racatını yüzde 511 artırarak 186 milyon dolara ulaşan Çelik sektörü birinci, yüzde 54 artırarak 33 milyon dolara ulaşan Kimyevi maddeler ikinci ve yüzde 74 artışla 21 milyon doları aşan Tekstil sektörümüz üçüncü oldu. Söz konusu üç sektörümüz, Kolombiya’ya olan ihracatımızın yüzde 68’ini oluşturdu.Kolombiya’nın ithalatını incelediğimizde ise, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Elektrik Elektronik Sanayi, Makine Aksamları, Savunma ve Havacılık Sanayi gibi ülkemizin güçlü olduğu sektörlerde ciddi fır-satlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca, TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre, ülkemiz toplam 1559 üründe rekabet avantajına sahip. Kolombiya özelinde bu ürünlerin ithalatına baktığımızda, Kolombiya’nın söz konusu ürünlerde 11.5 milyar doları aşkın ithalatı bulunuyor. Türkiye’den ithalatı ise bu ürün grubunda sadece 208 milyon dolarla sınırlı. Hatta avantajlı olduğumuz 919 ürün grubunda Kolombiya’ya hiç ihracatımız bulunmuyor. Karşımızda, mut-laka değerlendirmemiz gereken, bizler için büyük bir potansiyel pazar bulunuyor”

“Panama’da özellikle gıda ürünlerinde ciddi potansiyel bulunuyor”

Panama’nın ise, Colon Serbest Bölgesi üzerinden tüm Orta Amerika ve Karayiplere erişim imkanı sağlamasıyla önemli bir pazar olduğunu dile getiren Önder, “Colon, tüketimin arttığı ülkelerin oluşturduğu geniş bir pazar ağına erişim imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl pan-demiden oldukça etkilenen ülkede, ithalat yüzde 46 düşerek 14,7 milyar dolar seviyesine kadar düştü. Bu yıl pandemi etkisinin nispeten azaldığı ülkede, önümüzdeki yıl eski rakamların dahi üzerine çıkılacağı tahmin ediliyor. Panama’ya en çok ihracat yapan sektör-lerimize baktığımızda ise; geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 167 artırarak 55 milyon dolara ulaşan Çelik sektörü birinci, yüzde 366 artırarak 29 milyon dolara yaklaşan Mücevher sektörü ikinci ve yüzde 170 artışla 18 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat sektörümüz üçüncü oldu. Söz konusu üç sektörümüz, Panama’ya olan ihracatımızın yüzde 24’ünü oluştur-du.Panama’da özellikle gıda ürünleri noktasında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Ayrıca, TİM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaya göre, ülkemiz toplam 1559 üründe rekabet avantajına sahip” dedi.



LATİN ÜLKELERİNE 2021’İN İLK 10 AYLIK İHRACAT VERİLERİ (İLK 9 ÜLKE)



Brezilya: 919,2 milyon $

Meksika: 668,6 milyon $

Peru: 518 milyon $

Şili: 511,1 milyon $

Kolombiya: 365,3 milyon $

Panama: 236,3 milyon $

Venezuela: 230,4 milyon $$

Arjantin: 191,2 milyon $

Dominik Cumhuriyeti: 185,2 milyon $

LATİN AMERİKA’YA İHRACATTA İLK SIRADA YER ALAN SEKTÖRLERİN SIRALAMASI

Çelik

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

Otomotiv Endüstrisi

Makine ve Aksamları

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

Tekstil ve Hammaddeleri

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri

Elektrik Elektronik

Gemi ve Yat