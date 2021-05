İhracatçıya fırsatları anlattılar

Forumun, 25 Mayıs Salı, saat 14:00’te gerçekleşen oturumun moderatörlüğünü Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla D. Yerlikaya gerçekleştirildi. E-İhracatın Türk Markalarının dünyaya açılması için sunduğu potansiyel ve fırsatlar nelerdir?, Dünyaya açılırken çevrimiçi pazaryerleri markalara ne gibi avantajlar sağlıyor?, Farklı ülkelerdeki Pazar yerleri, lojistik alt yapısı ve farklı hizmetleri ile Amazon ihracatçılara ne gibi faydalar sunuyor?, Başarılı e-ihracat operasyonlarına sahip Türk markalarının bu yolculuktaki başarı ipuçları ve tavsiyeleri nelerdir? E-İhracatta başarının sırrı nerelerden geçiyor? soruları masaya yatırıldı.

Sorularının cevaplarının arandığı oturumda; Karaca Grup E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cihangir Çetintırnak, Kiğılı E-Ticaret İş Geliştirme Müdürü Furkan Karahan ve Monster Notebook CMO Göktuğ Okan Oğuz konuşmacılar arasında yer aldı.

Amazon’un Almanya’da çok güçlü olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Monster Notebook CMO Göktuğ Okan Oğuz, “Kara Cuma’dan (Black Friday) bir gün önce Amazon mağazamızı açtık. Amazon’u öğrenmek gerekiyor; nasıl iş yapıldığını, satış yapıldığını… Bu süre zarfında da Amazon da algoritmik olarak sizi öğrenmeye çalışıyor. Ancak satışlarımız çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Türkiye’de bilinen bir marka Monster ancak Avrupa’da değil. Markanızın bilinirliğini artırılması anlamında da Amazon’un destekleri mevcut. 2020 Kasım-Aralık döneminden bu yana Almanya’da satışa başladık. Bugün genişleyerek tüm Avrupa’ya satışımız mevcut. Ürünlerimizi Amazon’un depolarında tutuyoruz ve satışın oradan gerçekleşmesini sağlıyoruz. Amazon da çok hızlı bir şekilde gönderdiği için bu modeli ağırlıklı olarak tercih ediyoruz. Yanı sıra ürünü bizim gönderdiğimiz modeli de kullanıyoruz. Ürünleri ön plana çıkarmak için Amazon’un sunduğu pek çok imkandan faydalanıyoruz. Pek çok aşamada Amazon Türkiye’nin de çok önemli katkıları oldu” dedi. Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

“KOBİ tarafından özellikle çok karışık bir sistem yok. Hedeflerimize gelecek olursak, Amazon’da biz daha yeniyiz. Sadece Amazon’dan değil kendi web sitemiz üzerinden de satış yapıyoruz. İki ayrı kanaldan birbirini destekleyen bir pazarlama yapıyoruz. İşlerimizi büyütme hedefindeyiz. Amacımız İngiltere pazarına da dahil olmak. Sonrasında ise ABD pazarına da girmeyi düşünüyoruz.”

Son olarak ürün çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, “Ürününüzde katma değerli bir teklif olması gerekiyor. Bunu çok iyi de anlatmak gerekiyor ve ürünün sürdürülebilir tedariki sağlanması gereklidir. Yatırım ve girişimlerde ise pazarı analiz etmek çok değerli, reklamlardaki optimizasyon da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum,” dedi.

Ciromuzun Yüzde 15’inin E-İhracattan Gelmesi Hedefliyoruz”

E-ticaret operasyonlarının Amazon’da önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Kiğılı E-Ticaret İş Geliştirme Müdürü Furkan Karahan bir yıl önce Birleşik Krallıklar’da pazar yerini açarak adım attıklarını söyledi. Karahan, şöyle devam etti: “Ardından ABD ve Almanya pazarında pazar yerlerimizi açtık. Operasyon şu an büyüyor. Bu süreçte doğru ürünleri de seçtiğimizi düşünüyorum. Ancak öğrenmeniz gereken çok fazla nokta olduğu bir gerçek. Mesela Türkiye’deki pazar yeri ile Avrupa ya da ABD’deki pazar yeri uygulamaları farklı bir sistem. Amazon’da her ürünün kendi hikayesi var. Ürün bazlı bir pazar yeri sistemi mevcut. Biz de çok stoklu ürün göndermek yerine, çeşit yapıp önce müşterinin ilgisini tespit etmeye çalıştık. Başlangıçta hata yapmamız daha olağan ancak bunu ABD değil de daha makul bir pazarda yapmak istedik. Ürün analizine geldiğimizde ise gömlekte rekabetin uygun olduğunu gördük. Gömlek katma değerli bir üründür. Gömleğin hem iş hem de dışarıda giyilebileceğini göstermeye, bunu da müşteriye aktarmaya çalıştık. Gömlek üzerinden gidersek her türlü detayını göstermemiz gerekiyor. Fotoğraf çok iyi olmalı, başlık çok iyi olmalı, içerik çok iyi olmalı yani ürün detay sayfası ‘çiçek gibi’ olmalı. Bunu yapanlar sivriliyor. Amazon’un algoritmasını anlamak çok önemli. Yanı sıra Amazon’un ara ara aldığı kritik kararlar var. Bunları iyi takip etmek gerekir.”

Karahan, şirket içerisinde e-ticaret cirosunun yüzde 15’lik kısmının e-İhracattan gelmesini hedeflediklerinin altını çizerken, e-ihracat alanında kamu nezdinden artan desteklerin anlamlı olacağını belirtti.

Kampanya Döneminde Erken Hareket Edilmeli

Karaca Grup E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cihangir Çetintırnak, Karaca’nın güçlü güçlü mağazacılık kasını da kullanarak önce Almanya’da 4 mağaza açtıklarını ve bir depo sistemi kurduklarını belirtirken, Amazon ile iş birliğine Temmuz 2020’de başladıklarını belirtti:

“Amazon zor gibi görülen ancak çabuk öğrenilen bir sisteme sahip. Türkiye’de kabul gören ve sektörü domine eden bir marka olarak elimizde çok güçlü bir ürün verisi var. Bu avantajı Almanya için beklentileri ürün bazında en optimum seviyeye getirerek değerlendirdik. Öncelikle küçük bir ekiple başladık Amazon’daki pazar yeri yönetimine. Ancak geldiğimiz noktada bu alan için çalışacak ayrı bir ekip kurmak durumunda kaldık. İlk sevkiyatlarımızı, Almanya’dan kendi depomuzdan yaptık. Pandemi nedeniyle ise Almanya sevkiyatlarını tamamen e-ticaret üzerinden yürütmeye başladık. Tüm Avrupa’ya Almanya merkezli ürünlerimizi ulaştırıyoruz.”

Amazon analitiğin çok iyi bir iş çıkardığını belirten Çetintırnak, ürünün merkezde olduğunu, ürünün katmadeğerli bir teklif sunması gerektiği ve bunun da tüketiciye çok iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Çetintırnak, Amazon pazar yeri kullanımı ile ilgili tespitlerini şu şekilde sıraladı: “Bir sonraki aşamada sürdürülebilir ürün tedariğinin sağlanması oldukça hassas bir konu. Bir diğer tespitim ise özellikle kampanya dönemleriyle ilgili Amazon’u 2 ya 3 ay öncesinden takip etmek gerekiyor. Reklam optimizasyonu da yine dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.”

Avrupa’da KDV Kuralları 1 Temmuz İtibariyle Değişiyor

Oturum kapanış konuşmasını ise konuk konuşmacı BiggBrands CEO’su Enis Karslıoğlu gerçekleştirdi. BiggBrands CEO’su Enis Karslıoğlu “E-ihracatı bir stratejik açılım olarak görmek lazım. E-ihracat baskılarına baktığımızda ilk olarak çok iyi içerik ve pazarlama olması gerekiyor. Diğeri ise lojistik ve tedarik yönetimini sürdürülebilir ve teslimat maliyetlerinde etkin düşüş gözetilmelidir. Hangi pazar yerine nasıl entegre olacağı önemli, müşteri ilişkileri yönetimi ve son olarak iade yönetimleri en önemli maddelerdir.” dedi

Avrupa’nın KDV kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek sözlerine devam eden Karslıoğlu, “Avrupa Birliği kendi içerisinde gümrük, KDV ve sevkiyat kurallarını değiştirmeye başlıyor. Yani AB’ye gelip iş yapılmasını teşvik ediyor ve yaptığı işten vergi almak, kontrol altında olmasını sağlamak ve profesyonel olmasını istiyor. 1 Temmuz’dan itibaren 22 Euro ve altındaki ürünler dahil bütün ürünler vergiye tabii tutulacak. Bol.com’un bilgilendirmesine göre bütün siparişler Avrupa Birliği’ndeki bir ülkeden yollanması gerekiyor” dedi.

Son olarak Karslıoğlu “KOBİ’lerin birden fazla pazar yerinde farklı markalar altındaki pazar yerine ürünlerini satabilmesi için ara programlar kullanması işini kolaylaştırır. Herhangi bir pazar yerinde ürün satıldığında 24 saat içerisinde sev etmek, amaç bu olmalı. Ancak eş zamanlı farklı markaların pazar yerleri söz konusu olduğunda gerçekten teknik, karmaşık bir işe girildiği anlamına geliyor ve bunun uzmanlarla yapılması gerekiyor. Çin’in başarısı ise buradan geliyor, ara profesyonel servis sağlayıcılarla dünyaya ulaştırdı” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhuriyet’in Çınarları Özel Ödülleri

Günün ikinci oturumun ardından 20. Forum İstanbul Ödül Töreni kapsamında Cumhuriyet’in Çınarları Özel Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Cumhuriyet Çınarları Özel Ödülü’nün ilki Forum İstanbul Onursal Başkan Yardımcısı & Bilgi Üniversitesi Emeritus Prof. İlter Turan tarafından, Türk folklörünü ve Halk Edebiyatını dünyaya tanıtan Merhum Prof. Dr. İlhan Başgöz anısına, İlhan Başgöz Halk Bilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek ve Merhum Dr. İlhan Başgöz’ün 17 yıl asistanlığını yapmış olan Balım Sultan Yelgin takdim edildi.

İlk olarak söz alan ve duygularını dile getiren Gülek, “İlhan Bey sahiden 100 yıla yakın yaşadı, sahiden bir çınar oldu. Cumhuriyet’in Çınarları ödülüne sahiden en yakışacak isimlerden biri oldu. Nasıl çınarlar yüzlerce yıl yaşıyorsa, nasıl Cumhuriyette yüzlerce yıl yaşayan çınarı cumhuriyet ile birleştirip İlhan Hocanın yüzlerce yıl yaşayacağını bilinci ile bu ödülü alıyor, çok teşekkür ediyoruz,” dedi. İlhan Başgöz’ün 17 yıl asistanlığını yapan Balım Sultan Yetgin ise İlhan hocanın folklörde dünyada performans yaklaşımının öncülerinden biri olduğunu, çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet’in Çınarları Özel Ödülleri’nden bir diğeri ise Türk yayıncılık hayatına 46 eser bırakan Türk siyasetçi ve yazar Merhum Cahit Kayra oldu. Ödül Merhum Cahit Kayra’nın kitaplarının yayınlandığı Tarihçi Kitapevi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Necip Azakoğlu’na takdim edildi. Necip Azakoğlu, “Cahit beyi tanımış olmak başlı başına bir keyif ve onurdu. Her şeyi merak eden araştıran ve not alan, günlük tutan bir dehaydı. Ölümüne kadar olağan üstü bir hafıza ve bilgi birikimi ile esprisi vardı. 19 kitabını yayınladık, 2 kitabını daha hazırlıyorum.” dedi.