İhracatçıya kılavuzluk yapıyor

Odeabank, COVID-19 salgını nedeniyle mart ayında başlattığı dijital platform üzerinden Dış Ticaret Buluşmaları serisinin ikinci ayağına başladı. Odeabank, Dış Ticaret Buluşmalarının 2. ayağının ilk toplantısında İstanbul’da faaliyet gösteren dış ticaret firmaları temsilcileri ile bir araya geldi. Odeabank yetkililerinin, her koşulda olduğu gibi pandemi döneminde de Türkiye’nin ihracatında önemli payı bulunan dış ticaret firmalarının yanında olduklarını hatırlattığı toplantıda dünyada ve Türkiye’de makroekonomik gelişmeler ile COVID-19 salgınının ekonomiye etkileri tartışıldı.

TÜRKİYE’NİN genç ve dinamik bankası Odeabank, mart ayında başlattığı Dış Ticaret Buluşmaları serisinin 2. ayağının ilk toplantısını İstanbul’da faaliyet gösteren dış ticaret firmaları ile gerçekleştirdi. Odeabank’ın İstanbul’daki iş insanları ile gerçekleştirdiği toplantı COVID-19 salgınının başladığı mart ayından bu yana dijital ortamda düzenlediği 20’nci Dış Ticaret Buluşması oldu. Yaklaşık 80’e yakın şirket yöneticisinin katıldığı toplantıda, ABD seçimleri, pandemi döneminde dünya ekonomisindeki gelişmeler ve dış ticaretin finansmanı ile riskleri tartışıldı.

Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar, toplantının açılış konuşmasında COVID-19 salgınının başlamasından bu yana yaklaşık 7 aydır, Türkiye’deki iş insanları ile dijital platform üzerinden bir araya gelerek, ekonomideki gelişmeleri tartıştıklarını dile getirdi. Seyar, Odeabank olarak iş insanlarını dinleyerek, Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor ekonomik dönemde firmalara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan dış ticaret firmaları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Seyar, “Odeabank olarak COVID-19 salgınının ekonomiye etkisini asgari seviyede tutmak amacıyla sanayicilere önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Dünya ve ülkemiz için zor olan bu süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Özellikle Türkiye ekonomisi açısından en önemli kalemlerden birisi olan ihracat hacimlerinin arttırılması noktasında Bankalarımıza büyük görev düşüyor. Odeabank olarak biz bu sorumluluğu aldık ve müşterilerimizin yaptıkları ihracat hacimlerini arttırmaları, yeni pazarlar bulmaları ve yeni iş birlikleri yapmaları noktasında faaliyette bulunduğumuz ülkelerde elimizden gelen tüm imkanları ihracatçılarımız için seferber ediyoruz. Ayrıca Odeabank olarak, Covid-19 etkisi altında geçirilen Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, müşterilerimize dış ticaret ve ihracatı odağımıza koyarak, yaklaşık 4 milyar TL gayri nakdi, 4,5 milyar TL nakit kredi kullanımı olmak üzere toplamda yaklaşık 8,5 milyar TL’lik kredi kullandırdık. Odeabank olarak her hafta farklı il ve sektörlere yönelik yapacağımız Dış Ticaret Toplantılarına katılan müşterilerimize Odeabank Beklenti Anketi düzenleyerek müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, aktif ve dinamik bir şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler bulmaya devam edeceğiz” dedi.

Altınsaç: “Türkiye’de V şeklinde bir büyüme bekleniyor”

Video konferansta konuşan Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyadaki ve Türkiye’deki makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Küresel piyasalar son dönemde iki önemli gelişmeyi ABD seçimlerini ve COVID-19 salgını ile ilgili aşının bu yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi olasılığını fiyatlıyor. Pandemi ile gelişmiş ülkeler, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla muazzam bir mali ve parasal genişleme gerçekleştirdi. Gelişen ülke merkez bankaları pandemi sürecinin başlangıcından bu yana 12 trilyon dolar piyasaya sürmeyi planlıyorlardı. Henüz bunun yarısı gerçekleşmiş durumda. ABD tarafında ise yeni bir mali destek paketi yolda. Tüm bunlar ekonomileri destekleyecektir. Türkiye ise bu süreçte belirgin kredi artışı yaratarak V şeklinde toparlanmayı gerçekleştirdi. 2020’yi de muhtemelen YEP’teki tahmine benzer yüzde 0 civarında bir büyüme ile tamamlıyoruz. Şimdi ise büyümenin 2021’de ne derece sürdürüleceği ve kaynağının ne olacağı ana gündem. 2021 için büyüme tarafında piyasa beklentileri yüzde 3,5-4.5 büyüme bandında. Kısa vadede dikkat edilmesi gereken önemli iki konu ise, enflasyondaki gidişat ve dış finansman ihtiyacının yarattığı baskı olarak gözüküyor.”

Odeabank Hakkında

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odeabank A.Ş., 2020 yılı itibarıyla, 17 ilde, 48 şubede, 1,107 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odea Bank, toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer almaktadır. Odea Bank'ın aktifleri 35,9 milyar TL, mevduatları 21,7 milyar TL, nakdi kredileri 19,3 milyar TL ve öz kaynakları 3,4 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.S.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.