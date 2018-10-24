İhracatçıya yeşil pasaporta düzenleme

ANKARA (AA) - Devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunduğu belirlenen ihracatçılar da "hususi damgalı pasaport verilmeyecekler" listesine dahil edildi.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan kararda, son 3 takvim yılı itibarıyla belirlenen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmesine imkan sağlanmıştı.

Yeni kararla, devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik mensubiyet iltisak ya da bunlarla irtibatı bulunduğu belirlenen ihracatçılara da hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hükme bağlanmış oldu.