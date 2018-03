İhracatı bütün Türkiye yaymak istiyoruz

YOZGAT (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Zehra Taşkesenlioğlu, cumhuriyet tarihinin ikinci büyük ihracat hamlesini 2017'de yaptıklarını belirterek, "Üstelik pazarlarımızın daralmasına rağmen, 2017'de 157 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Gönül istiyor ki bu ihracatı Türkiye'nin bütün kesimlerine, bütün satıhlarına yaymış olalım." dedi.

Taşkesenlioğlu, Yozgat'ta bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" forumunda, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Taşkesenlioğlu, AK Parti iktidarlarının "yolsuzlukları, yoksulluğu ortadan kaldıralım" dediğini hatırlatarak, Türkiye'nin 2002 aralık ayındaki 2 bin 853 dolar olan milli gelirinin 11 bin dolarlara çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 81 ilde yereldeki ekonomik vizyonu belirleyebilmek ve Türkiye'nin ekonomik vizyonunu da yerelle beraber uyumlu hale getirebilmek amacıyla toplantılar organize ettiklerini anlatan Taşkesenlioğlu, "Burada asıl maksadımız, 'biz' mantığını oluşturuyor olabilmektir. Türkiye'de maalesef ekonomik politikalar yerelin ihtiyaçlarından ziyade genelin tanımlamaları ve genelin isteği ile olur, yani merkezi idareler ister ve yereller buna göre hareket ederdi. Bunun önüne geçmek ve her şehrin kendi ihtiyaç ve beklentisinin, gelişme eksenlerinin, elindeki değerlerin, coğrafi ve iklim şartlarına uygun ekonomi politikalarının belirlenmesi lazım." dedi.

Taşkesenlioğlu, tütünü olmayan bir ile tütün fabrikası, hayvancılığı olmayan bir ile canlı hayvan borsaları kurulamayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece küçükbaş hayvancılık yapılan yere getirip büyükbaş hayvancılıkla ilgili teşvikleri 'burada kullanın' diyemezsiniz. İşin tabiatına ve dinamiklerine aykırıdır. Erzurum'un şartlarındaki bir yatırımla Bursa'nın şartlarındaki yatırımın aynı olmasını bekleyemezsiniz. Erzurum ile Yozgat'ın toprak bütünlüğü ve kültürü aynı olmaz. Ekonomik bütün dinamikler, kültürel dinamikler ve alışkanlıklar üzerine bina edilir. Dolayısıyla biz de Şehirlerin Ekonomik Beklentileri formuyla her şehrin analizini, her şehrin özelinde yapalım diye bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz."

Bu güne kadar 28 farklı ilde toplantı yaptıklarını anlatan Taşkesenlioğlu, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, sadece 2019 seçimlerini hedefleyerek bu çalışmayı yapmıyoruz. Siyasi partiyiz, siyasi kaygılarımız, siyasi reflekslerimiz, hedeflerimiz var ancak tek derdimiz siyaset olmadı. Çünkü biz, mihengine insanı koyup insana hizmet ettiğimiz takdirde Hakk'a hizmet mantığıyla bu güne geldik. O yüzden de şehrin sakinleriyle beraber bu çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye üreterek büyümeye devam etti"

Türkiye'nin sadece bir kalemde büyümediğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye üreterek büyümeye devam etti. Sadece bir kalemde büyümedik, sadece bankacılığı büyütmedik, üreterek büyümeye devam etti. 2016 aralık ile 2017 aralığı karşılaştırdığımızda yatırımlardaki büyüme yüzde 24,5 oldu. Gönül şunu arzu ediyor, o büyüme Yozgat'ta da olsun. Zaten bu çalışmanın amacı da o. Büyümeyi bütün alanlara aksettirip, kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bugün başlayan, bugün biten değil, biz 2023, 2053 ve 2071'i taahhüt eden bir jenerasyon, bir kesim olarak 2071 Türkiye'sini şimdiden inşa etmek zorundayız. 3-5 yıllık değil 50 yıllık, 100 yıllık programlar çizerek kendimizi dizayn etmiş olalım. 10 yıl sonra Yozgat nerede, nereye gitmeli, beraber cevaplar bulalım."

Taşkesenlioğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük ihracat hamlesini 2017'de yaptık. Üstelik pazarlarımızın daralmasına rağmen, 2017'de 157 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdik. Gönül istiyor ki bu ihracatı Türkiye'nin bütün kesimlerine, bütün satıhlarına yaymış olalım. AK Parti iktidarı, 'yolsuzlukları, yoksulluğu ortadan kaldıralım' demiştir. 2002 aralık ayındaki 2 bin 853 dolar olan milli gelirimiz 11 bin dolarlara çıktı."