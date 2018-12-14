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"İhracatımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancım tam"

- TİM Başkanı Gülle: - "Ülkemizde bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çok daha büyük bir ihracat sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Sayın bakanımızın (Ticaret Bakanı Pekcan) da bizlere verdiği destekle ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tamdır"

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İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'de bugün olduğu gibi gelecek dönemde de çok daha büyük bir ihracat sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacağını belirterek, "Sayın bakanımızın (Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan) da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

TİM'in açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla, Yenibosna'daki Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Meclisin 2019 hedefleri, dijitalleşmesi ve projelerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Gülle, Türkiye'de bugün olduğu gibi gelecek dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacağını bildirdi.

Bakan Pekcan'ın kendilerine verdiği destekle ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Gülle, ihracatın gerçek uzmanının TİM olduğunu kaydetti.

Gülle, "Hedefimiz bellidir; hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. 2019'da öncelikli hedeflerimiz arasında TİM'in dijital dönüşümünü gerçekleştirmek yer alıyor. Bu kapsamda e-ihracat seferberliği başta olmak üzere çeşitli çalışmaları hayata geçireceğiz. İhracatın fahri elçileri yurt dışında görev yapan ticaret müşavirlerimizi ihracatçılarımızla buluşturarak bu alanda önemli bir açılım sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Ruhsar Pekcan
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