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İhracatın artması tır trafiğine yansıdı

- Kapıkule'den mart ayında 30 bin 568 tır çıkış yaptı

İhracatın artması tır trafiğine yansıdı
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EDİRNE (AA) - İhracat artışı Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır trafiğine de yansıdı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, bu yılın 3 aylık tır giriş ve çıkış sayılarını yayımladı.

Buna göre, ocak ayında 26 bin 138 tır, şubat ayında 27 bin 504 tır Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçiş yaptı.

Mart ayında ise ihracat tırları çıkıştaki 30 bin bandını aştı.

Geçen ay 30 bin 568 tır Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yaptı.

Gümrük yetkilileri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın başlattığı Kapıkule Eylem Planı çerçevesinde yapılan iyileştirme ve çalışmaların netice vermeye başladığını belirterek mart ayında yakalanan rakamın aylık bazda yakalanan en yüksek çıkış rakamı olduğu ifade edildi.



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Kapıkule Sınır KapısıRekorTır çıkışı
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