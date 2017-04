"İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İş Birliği" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Bizim önceliğimiz tabii KOBİ'leri desteklemek ama KOBİ dışı işletmeler de en az KOBİ'ler kadar bizim için önemli. Onları da (KGF) bu destek kapsamında değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İş Birliği" konulu tanıtım toplantısında konuşan KGF Genel Müdürü Gergerli, fonun kendi öz kaynağı ve Hazine Müsteşarlığının sağladığı fonla beraber 253 milyar liralık kefalet desteği verebilen bir kuruluş olduğunu belirtti.

Gergerli, mart sonu itibarıyla 74 milyar liralık büyüklüğe ulaştıklarını ve 119 bin işletmeye kefalet desteği sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Her gün ortalama 5-6 bin firmanın talebini sonuçlandırıyoruz. Bizim toplam 174 personelimiz var. Kadrolarımızı hiç artırmadık, iyileştirmeler yaptık, teknolojiyi kullandık, bütün alt yapıyı değiştirdik. Yani her şeyi bu ekiple yapıyoruz. Mevzuattaki engellerinin kaldırılmasında hükümetin çok büyük desteği vardır. Geçmişte KGF, KOBİ'lerle çalışan bir yapıydı. Bu realite KOBİ dışı işletmelerin de önemini bir kez daha bize gösterdi. Bizim önceliğimiz tabii KOBİ'leri desteklemek ama KOBİ dışı işletmeler de en az KOBİ'ler kadar bizim için önemli. Onları da bu destek kapsamında değerlendiriyoruz."





- "Büyük OSB'lerde irtibat ofisleri açacağız"





Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da Türk Eximbank'ın aktif büyüklüğüne göre Türkiye’deki 52 banka içinde 11'inci banka olduğunu belirterek, Türkiye’de ihracatçılara verilen kredilerin yüzde 42’sini Türk Eximbank'ın finanse ettiğini söyledi.

Türk Eximbank'ın 2017 yılında yüzde 26'lık orana ulaşmasıyla dünyada ihracatçısına yüzde 27,7 ile en fazla destek veren Güney Kore’ye biraz daha yaklaşacaklarını ifade eden Yıldırım, "Çalıştığımız şirketlerin 3'te 2'sine yakını KOBİ. Yaklaşık 7 bin 700 ihracatçı şirketimizle birlikte çalışıyoruz. Bunun daha da artmasını hedefliyoruz. Türk Eximbank, döviz kazandırıcı faaliyetleri de finanse ediyor." diye konuştu.

Yıldırım, yeni Türk Eximbank şubeleri açacaklarını anlatarak, "İhracatçılarımıza daha yakın olabilmek için bu yapılanmayı gerçekleştiriyoruz. Pazartesi günü İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odamızla bir protokol imzalayacağız. Büyük OSB'lerde irtibat ofisleri açacağız. Onlar bize kredi ve sigortada yetiştireceğimiz elemanlar verecek, onların elemanlarıyla irtibat ofislerini oluşturacağız." şeklinde konuştu.





- "KGF'de İsmet'ten önce, İsmet'ten sonra…"





Türk Eximbank'ın faaliyetleri ve ihracatçıları destekledikleri programlar hakkında bilgi veren Yıldırım, ihracatçıların taleplerine önem verdiklerini dile getirdi.

Yıldırım, KGF'nin işleyişine de değinerek, "KGF'nin yönetiminde de önemli değişiklik olmuştur. İsmet Bey ve arkadaşlarından sonra KGF çok daha hızlı, önemli ve stratejik misyon ifa etmektedir. İ.Ö'ler İ.S'ler İsa'dan önce, İsa'dan sonra diye bilinir, KGF'de İsmet'ten önce, İsmet'ten sonra denilebilir. Ayrıca kendisinden ihracatçılarımız için pozitif ayrımcılık istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Türk Eximbank ihracatçıların gözünde her zaman can simidi oldu"





TİM Başkanı Büyükekşi ise TİM İhracatçı Eğilim anketlerinde de görüldüğü üzere ihracat yapan firmaların en büyük sorununun finansmana erişim ve finansman maliyetleri olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir büyümenin ihracata dayalı bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan Büyükekşi, "KGF'nin verdiği destekle piyasanın ihtiyaçlarına çare olabileceğini gündeme getirmiştik. KGF'nin vereceği teminat 250 milyar liraya kadar çıkarıldı. Çok hayırlı bir iş oldu. Bir aydan beri piyasada çarklar yeniden dönmeye başladı. Sanayi Üretim Endeksi yıllardan beri ulaşmadığı noktaya ulaştı. İhracatımız hemen bir ivme kazandı. Bu atılan adımdan dolayı hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Ben bu öneriyi 8 yıldan beri gündeme getiriyordum." dedi.

Büyükekşi, ihracatı bu yıl içerisinde genele yayılan ve gittikçe hızlanan şekilde artırmayı planladıklarını aktararak, ihracatın artmasında hükümetin payının çok büyük olduğunu söyledi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların gözünde her zaman can simidi olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Geçtiğimiz sene Eximbank yoluyla ihracatçılara 22 milyar dolar kredi verildi. 11 milyar dolar da sigorta desteği sağlandı. Yani toplam 33 milyar dolar destek verilmiş oldu. Eximbank bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Eximbank bu bütçe ile kredi ve sigorta programlarını çeşitlendirecek, daha fazla ihracatçıya ulaşarak taleplerini daha hızlı karşılayacak. KGF yoluyla verilen teminatlar sayesinde de KOBİ ve KOBİ dışı tüm ihracatçılara önemli finansman olanağı sağlandı. Eximbank ile KGF arasında imzalanan 2 protokol sayesinde, ihracatçılara Eximbank yoluyla sağlanacak kredilere KGF de yüzde 100 oranda teminat sağlayacak. İnanıyoruz ki böylece, finansman sorunu yaşamayan ihracatçımız, tüm dünyayı karış karış gezecek ve bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracaktır." şeklinde konuştu.





- İhracatçıların talepleri





Büyükekşi, öncelikle ihracatçıların KGF’den alacakları desteğin sürdürülebilir olmasının oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, KGF’nin 250 milyar TL’lik bütçesinin yüzde 50’sinin ihracatçı firmalarımıza tahsis edilmesini talep ediyorum. İkinci olarak KGF’nin sunduğu kefaletin, diğer ticari bankalar tarafından Eximbank'ın kullandıracağı kredilere teminat mektubu limiti tahsis edilmesini istiyoruz. Banka bu konuda nazlanmasın, verdikleri kredilerden daha fazla para kazandıkları için bundan imtina ediyorlar ama ayrı bir limit olursa diğer kredilerde kullanamayacağı için ihracatçımızın işini kolaylaştıracak. Üçüncü konu, KGF’nin istihbarat işlemlerinde zaman bizi açımızdan çok önemli. Bu nedenle firmaların müracaatlarında kredi tahsis süresinde hızlı davranılmasını talep ediyoruz."





- "Merkez Bankası reeskont kredilerinde sıra var"





Büyükekşi, Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Türk Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerinde, sadece ileri teknoloji ürünler ihraç eden firmalara verilen bir yıl vadeli kredilerin, tüm ihracatçıları içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Eximbank'a müracaat eden ihracatçılarımıza 'Merkez Bankası reeskont kredisine müracaat edin orada hiç sıra yok' diyordum. Son bir aydan beri maalesef Merkez Bankası reeskont kredilerinde neredeyse bir aya yakın sıra var. Merkez Bankası'nın her gün için koyduğu kota var, o kotanın kaldırılmasını bize tahsis edilen limitin kullandırılmasını istiyoruz."

Taşınmazların teminat olarak kabul edilmesinin ardından uygulamada yaşanan sorunlara dikkati çeken Büyükekşi, "Bu amaçla çıkarılan kanunun uygulama usul ve esaslarının bir an önce yayımlanmasını arzu ediyoruz. Tüm bu hususlarda, yani ihracatın finansmanı konularında gerek Eximbank gerekse de KGF ile her türlü iş birliğine açığız." dedi.

Konuşmaların ardından Gergerli, Yıldırım ve Büyükekşi tarafından ihracatçıların soruları yanıtlandı.