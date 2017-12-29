Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya cityscape müşteri Veeam Stat
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

İHRACATIN PARLAYANLARI - 70 ülkenin seramiğini döşüyorlar

- Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulduğu günlerde yıllık 5 milyon metrekarede üretim yapan Bien Seramik, bugün yıllık 26 milyon metrekare alanda 800'ü aşkın ürün çeşidiyle 70 ülkeye ihracat yapıyor - Bien Seramik Sağlık Gereçleri Fabrika Direktörü Tekeli: - "Hedefimiz, seramikte Amerika, Kanada ve İngiltere pazarlarında, vitrifiyede ise Avrupa pazarında daha etkili olmak. Büyümek için Osmaneli, Söke gibi yerlere yatırım düşünüyoruz"

İHRACATIN PARLAYANLARI - 70 ülkenin seramiğini döşüyorlar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bien Seramik, 1997 yılında özelleştirme kapsamında devletten satın alındığı tesiste yıllık 5 milyon metrekarede üretim yaparken, bugün 26 milyon metrekarede yıllık 200 bin adet vitrifiye üretimiyle 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bilecik ve Bozüyük'teki fabrikalarıyla yur­t i­çin­de 130'dan fazla yet­ki­li sa­tı­cı­sı ve 3 bin 500'den fazla sa­tış noktasıyla pa­zarda ye­ri­ni alan firma, üretiminin yüzde 35'ini ihraç ediyor.

Türk ve dünya seramik pazarına yüzlerce ürün sunan ve dünyaca ünlü tasarımlarıyla dikkat çeken firma, tüm üretimini TS EN 14411 standardına uygun olarak sürdürüyor.

Bien Seramik Sağlık Gereçleri Fabrika Direktörü Önder Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok genç bir firma olmalarına rağmen büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Tekeli, banyo konseptini tamamlama adına armatür, mobilya, klozet kapağı gibi çeşitlere yatırım yapma kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1997 yılında devletten özelleştirme kapsamında alınan ve ilk planda 5 milyon metrekarede faaliyet gösteren tesislerden şu an 26 milyon metrekare bir tesise ulaştık. 300 kişi çalışırken, bugün bin 700 kişi bulunuyor bünyemizde. Hedefimiz üretimi daha da artırmak. Bu kapsamda 40 milyon metrekareye ulaşmak için adımlarımızı attık. Banyo konseptini tamamlama adına, müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ürün çeşitliliğimizi artıracağız."

- 70 ülkeye ihracat

İhracatta en büyük pazarlarının Avrupa olduğunu söyleyen Tekeli, "70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz seramik ürünlerde Amerika, Kanada ve İngiltere pazarlarında, vitrifiye de Avrupa pazarında daha etkili olmak. Büyümek için Osmaneli, Söke gibi yerlere yatırım düşünüyoruz." dedi.

Tekeli, yıllık 800'ün üzerinde türde 200 bin vitrifiye ürünü ürettiklerini ifade etti.

Yurt dışında müşterilerin taleplerine göre ürün tasarladıklarını anlatan Tekeli, şunları kaydetti:

"Özellikle Hindistan'da yoğun ilgi görüyoruz. Müşteri kendi tasarımını yapıyor biz de ona göre üretiyoruz. Ana ürünümüz klozet. Klozet herkesin üretemeyeceği katma değeri çok yüksek bir ürün. Ar-Ge bölümümüze çok önem veriyoruz. Laboratuvarlarımızda çok sayıda ürün tasarımı bilgisayar desteğiyle yapılıyor. Teste tabi tutuluyor, kalıpları çıkarılıyor. Fabrikaya giren ilk ürün sırlama, fırın ve kalite ayrım sürecinden geçtikten sonra paletlere konularak onlarca ülkeye gönderiliyor. "

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BienBilecikIhracatİhracatın YıldızlarıSeramik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5