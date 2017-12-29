İHRACATIN PARLAYANLARI - 70 ülkenin seramiğini döşüyorlar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bien Seramik, 1997 yılında özelleştirme kapsamında devletten satın alındığı tesiste yıllık 5 milyon metrekarede üretim yaparken, bugün 26 milyon metrekarede yıllık 200 bin adet vitrifiye üretimiyle 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bilecik ve Bozüyük'teki fabrikalarıyla yur­t i­çin­de 130'dan fazla yet­ki­li sa­tı­cı­sı ve 3 bin 500'den fazla sa­tış noktasıyla pa­zarda ye­ri­ni alan firma, üretiminin yüzde 35'ini ihraç ediyor.

Türk ve dünya seramik pazarına yüzlerce ürün sunan ve dünyaca ünlü tasarımlarıyla dikkat çeken firma, tüm üretimini TS EN 14411 standardına uygun olarak sürdürüyor.

Bien Seramik Sağlık Gereçleri Fabrika Direktörü Önder Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok genç bir firma olmalarına rağmen büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Tekeli, banyo konseptini tamamlama adına armatür, mobilya, klozet kapağı gibi çeşitlere yatırım yapma kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1997 yılında devletten özelleştirme kapsamında alınan ve ilk planda 5 milyon metrekarede faaliyet gösteren tesislerden şu an 26 milyon metrekare bir tesise ulaştık. 300 kişi çalışırken, bugün bin 700 kişi bulunuyor bünyemizde. Hedefimiz üretimi daha da artırmak. Bu kapsamda 40 milyon metrekareye ulaşmak için adımlarımızı attık. Banyo konseptini tamamlama adına, müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ürün çeşitliliğimizi artıracağız."

- 70 ülkeye ihracat

İhracatta en büyük pazarlarının Avrupa olduğunu söyleyen Tekeli, "70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz seramik ürünlerde Amerika, Kanada ve İngiltere pazarlarında, vitrifiye de Avrupa pazarında daha etkili olmak. Büyümek için Osmaneli, Söke gibi yerlere yatırım düşünüyoruz." dedi.

Tekeli, yıllık 800'ün üzerinde türde 200 bin vitrifiye ürünü ürettiklerini ifade etti.

Yurt dışında müşterilerin taleplerine göre ürün tasarladıklarını anlatan Tekeli, şunları kaydetti:

"Özellikle Hindistan'da yoğun ilgi görüyoruz. Müşteri kendi tasarımını yapıyor biz de ona göre üretiyoruz. Ana ürünümüz klozet. Klozet herkesin üretemeyeceği katma değeri çok yüksek bir ürün. Ar-Ge bölümümüze çok önem veriyoruz. Laboratuvarlarımızda çok sayıda ürün tasarımı bilgisayar desteğiyle yapılıyor. Teste tabi tutuluyor, kalıpları çıkarılıyor. Fabrikaya giren ilk ürün sırlama, fırın ve kalite ayrım sürecinden geçtikten sonra paletlere konularak onlarca ülkeye gönderiliyor. "