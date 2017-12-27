İHRACATIN PARLAYANLARI - Afyonkarahisar'dan 43 ülkeye dekoratif mermer ihracatı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da 20 yıl önce mermer fabrikası kuran Hüseyin Şehitoğlu, 43 ülkeye ihracat yapıyor.

Delta Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Şehitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1994 yılında bir inşaat şirketinde çalışırken kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Yurt dışı bağlantılı işlerde bir boşluk olduğunu düşündüğünü ve bu konuda araştırma yapmaya başladığını anlatan Şehitoğlu, "Birçok ülkedeki ticari ataşeliklerle yazışma yaptım. Bu ülkelerde Türk menşeli yapı malzemeleri satan ya da müteahhit hizmetleri bulunan kişilerle temas kurdum. Bir süre sonra kendi iş yerimi açtım. İlk siparişi Almanya'dan aldım. İki konteynır ürün göndererek ihracata başladık." diye konuştu.

- "700'ün üzerinde dekoratif ürün üretiyoruz"

Yatırımlarla işlerini büyüttüklerini, şu anda yıllık üretim kapasitelerinin yaklaşık 200 bin metrekare olduğunu ifade eden Şehitoğlu, "Mermer mozaikten tutun da mermer plakaya, traverten fayans, limestone, onyx, granit, eskitme doğal taş ürünlerine, 700'ün üzerinde dekoratif ürün üretiyoruz." dedi.

Şehitoğlu, biri İstanbul, diğerleri Afyonkarahisar'da 3 şirket ile yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İç piyasada 100'ün üzerinde bayimiz var. Dünyaca ünlü yapı marketlerinde ürünlerimiz satılıyor. Avrupa başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika'dan Güney Afrika'ya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinden Avustralya'ya toplam 43 ülkeye ihracat yapıyoruz. Uluslararası fuarlarda bağlantılar kurarak daha fazla ülkeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu arada kendimizi sürekli dinamik tutmaya çalışıyoruz. Her yıl ürün kataloğumuzu yeniliyoruz. Dünya trend olarak nereye doğru gidiyor, hangi renkler ne tür ürünler daha çok talep görüyor, bunları takip etmeye gayret ediyoruz."

- "Tasarıma önem veriyoruz"

Türkiye'nin, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olduğuna dikkati çeken Şehitoğlu, ürün ve renk çeşidi olarak da dünyada ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Şehitoğlu, firma olarak bu avantajları kullanmaya gayret ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülke genelindeki önemli proje uygulamalarında yer alıyoruz. İstanbul'da bilindik temalı projeler var. Çok güzel işler yaptık. Üretimde katma değere önem veriyoruz. Ar-Ge çalışmaları içerisindeyiz. Teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz. Tasarıma önem veriyoruz. Tasarım olmadan dünya pazarında rekabet şansımızın olmadığını biliyoruz. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."