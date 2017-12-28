İHRACATIN PARLAYANLARI - Antalya'dan 12 ülkeye güneş paneli gönderiliyor

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji, 12 ülkeye güneş paneli ihraç ediyor.

Antalya'da 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren CW Enerji Şirketinin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, şu anki kapasitelerinin yıllık 420 Megavatı (MW) bulduğunu, bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan firmanın Türkiye'de bu alana yatırım yapmış en büyük firma olduğunu söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarının olduğunu, halen 12 bin metrekare alanda faaliyet gösteren fabrikalarının yetmediğini, bu nedenle yeni bir fabrika yatırımı yaptıklarını anlatan Yılmaz, "46 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir üretim tesisi kuruyoruz. Yeni fabrika devreye girdiği zaman üretim kapasitemiz 920 MW'ye çıkacak. Tesisi 5-6 ay içinde hizmete almayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 12 ülkeye ihracat yaparken yeni yatırımla en az 20-25 ülkeye ihracat yapacağız." diye konuştu.

Halen, Almanya, Romanya, İsviçre, İran, Fas, Kosova, Tunus, Suriye, Irak gibi ülkelere ihracatları bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni yatırımla Amerika, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satacaklarını kaydetti.

Dünyada şu anda güneş enerjisi paneli konusunda Çin, ABD ve Güney Kore'nin başı çektiğini fakat Türkiye'nin 2014 yılından bu yana büyük bir ivmeyle ilerlediğini dile getiren Yılmaz, "Çok hızlı büyüyen bir pazar. Bu alanda biraz geç kaldık ama çok hızlı ayağa kalktık. İnşallah önümüzdeki 5-10 yıl içinde üretim teknolojileri ve panellerin kullanımının yaygınlaşmasıyla Türkiye de sektörün süper ligine adını yazdıracak ülkelerden biri olacak." dedi.

- Güneş enerjisi en ekonomik olanı

Güneş panelleri pazarının giderek büyüdüğünü, çünkü 5- 6 yıl önceye göre güneş panellerinin çok daha uygun ve verimli olduğunu anlatan Yılmaz, "Normalde elektrik enerjisini üretmenin en ekonomik yöntemi nükleer enerjidir, bunun ardından doğalgaz ve kömür santralleri gelir. Artık 2017 yılında tüm dünya gördü ve kabul etti ki güneşten enerji üretmek, bırakın doğalgazı nükleerden bile daha ekonomik. Şu anda güneş enerjisi dünyadaki en ekonomik elektrik üretim teknolojisidir." dedi.

Türkiye'de şu anda elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 2,5'inin güneşten sağlandığını ifade eden Yılmaz, güneş panelleri ucuzladıkça dünyanın bu enerji türüne döneceğini, bunun da güneş paneli üretimini artıracağını dile getirdi.

Türkiye'nin tüm enerjisinin güneşten elde edilebileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en küçük illerinden örneğin Bilecik büyüklüğünde bir alana güneş enerjisi santrali kurarsanız tüm ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını elde edebilirsiniz. Antalya'da kafamızı çevirdiğimizde Toros Dağları'nın eteklerini görüyoruz. Güneye doğru eğimli, ekilmeyen, dikilmeyen, herhangi bir tarım yapılmayan çok atıl araziler. Sadece Toros Dağları'nın eteklerinde tarım amaçlı olmayan arazileri güneş enerjisi panelleriyle kaplasak bile Türkiye'nin tamamı olmasa da ciddi bir kısmının elektrik enerjisini üretebiliriz."

- Bireysel tüketimlerde kullanılabilecek tek enerji teknolojisi

Bugün bireysel tüketimlerde kullanılabilecek tek enerji teknolojisinin güneş enerjisi teknolojisi olduğunu anlatan Yılmaz, bir evin çatısına nükleer santral, doğalgaz çevrim santrali yapılamayacağını, ancak güneş enerjisi panelleri konulabileceğini kaydetti. Yılmaz, evlerin, apartmanların çatısına, seraların üzerine, yol kenarlarına güneş enerjisi panelleri döşenebileceğini vurguladı.

Firmalarının güneş çatı kaplama malzemesi panel tasarımlarının bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Güneş panelini çatı kaplama malzemesi haline getirdik. İlk örneklerini yaptık. Türkiye'de ve dünyada sektörde ciddi yankı uyandırdı. Bu apayrı bir yatırım konusu." dedi.

Şirketin hedefinin orta vadede dünyanın en iyi gelişen, en teknolojik şirketleri içinde yer almak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda Türkiye'deki en büyük güneş paneli üreticisiyiz. İnşallah yeni fabrikamızla beraber Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi olacağız. Daha fabrikayı devreye almadan Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da satışlarımız başladı." şeklinde konuştu.