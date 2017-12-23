İHRACATIN PARLAYANLARI - Araplar narlı, İngilizler mangolu lokum seviyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarasihar'dan 30 ülkeye şekerleme ürünleri ihracatı yapan firmadan, İngilizler, mango ve kivi gibi tropik meyve aromalı lokum talep ederken, Arap ülkeleri nar aromalı, zereşk üzümü, safran ve gül yaprağı kaplı lokumları tercih ediyor.

Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi buluşturarak üretim yapan İkbal Şekerleme'nin İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afyon lokumu"nun geleneksel bir lezzet olarak yurt içi ve dışında ilgi gördüğünü söyledi.

İşletmelerinin yeni yatırımlarla Afyonkarahisar'ın ve ülkenin en büyük lokum üretim tesisi olduğunu belirten Çakıcı, geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını dile getirdi.

Kentin lokumu, sucuğu ve mermeriyle meşhur olduğuna dikkati çeken Çakıcı, "Bizlerde özellikle lokum anlamında Türkiye’de ve dünyada lider konuma sahip olmak için çalışıyoruz. Lokumlarımız yurt dışında çeşitli noktalara ulaştırılmaktadır. İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da, Amerika ve Çin’de yoğun olarak satılmaktadır. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında satışlarımız artış gösteriyor." diye konuştu.

- Uluslararası denetim

Çakıcı, tesiste ayda 300 ton lokum üretimi yaptıklarını, uluslararası BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FTA belgelerinin bulunduğunu vurguladı.

Üretim tesislerinin yılın belli dönemlerinde uluslararası denetimden geçtiğine dikkati çeken Çakıcı, şöyle devam etti:

"Halen 30'un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta İngiltere olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, İtalya, Almanya, Çin, Güney Kore, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’e yoğun şekilde ihracatımız var. Ürünlerin çeşitliliği ve gramajı müşterilerin isteklerine göre şekillendiriliyor. Pek çok müşterimiz İstanbul’da lokumun tadına bakıp beğenmişler, sonra da sipariş vermişlerdir. Bunlardan çok fazla talep alıyoruz. Müşterilerimizi isteklerine göre lokum üretmeye devam ediyoruz."

Lokum ihracatında ilk sırada İngiltere'nin yer aldığına dikkati çeken Çakıcı, "İngilizler tropik meyve aromalı ürünlerden çok hoşlanıyor. Mango, kivi ve yaban mersini aromalı lokumlarımıza ilgi gösteriyor. Arap ülkelerinde ise nar aromalı, zereşk üzümü, safran ve gül yaprağı kaplı lokumları daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Çakıcı, kendilerini yenilemek için sürekli çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üretim kapasitemizi artırmak için çalışmalarımız var. Daha çok müşteriye ulaşmak için Ar-Ge ekibimiz var. Bu Ar-Ge ekibimiz ürün çeşitliği için çalışıyor. Yine üretimin dışında paketleme alanında birtakım yenilikçi çalışmalarımız var. Hali hazırda 100 üzerinde farklı lokum üretiyoruz. Bu sayıyı zamanla daha da artıracağız. Türkiye’nin bütün noktalarına lokumlarımız gidiyor. Özellikle çifte kavrulmuş, sultan kaymaklı ve fıstıklı lokumlarımız ülkemizin her yerinde rahatlıkla bulunabilir."