İHRACATIN PARLAYANLARI - Çeyrek asırda 60 ülkeye tesis kurdu

ANKARA (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Kendi geliştirdiği teknolojiler ile 1991'den itibaren soğutma ve et işleme makineleri üreten Cantek, Çad'dan Moğolistan'a, Suudi Arabistan'dan Özbekistan'a 60 ülkede anahtar teslim tesis inşa ediyor.

Cantek'in kurucusu, sahibi ve aynı zamanda DEİK Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Hakan Karaca, firmasının başarı öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Antalya'da 1991 yılında mütevazı bir şekilde bu işe başladıklarını belirten Karaca, "Yaklaşık 25 sene sonra, kendi geliştirdiğimiz teknolojiler ile dünyanın 60 ülkesine tesis kurmuş, Amerika'ya bile mal satmış, dünya piyasasında yer edinmiş bir firma olduk." dedi.

Karaca, ürünlerinin kapı ve panel gibi bütün unsurlarının kendileri tarafından üretildiğini ifade ederek, et işleme tesisleri/mezbahalar alanına son 5 yılda girdiklerini ve bütün ürünlerinin yüzde 75'inin ihraç edildiğini kaydetti.

Gittikleri ülkelerde soğutma ve et işleme tesislerini entegre kurduklarını anlatan Karaca, "Tesisleri yaparken projelendirmesinden tesisatına, çeliğinden soğutmasına, kesim ve paketlemesine kadar hepsini bitiriyor, anahtar teslim iş yapıyoruz, böyle bir hizmeti kimse veremez." diye konuştu.

Karaca, Suudi Arabistan, Moğolistan, Özbekistan, Orta ve Güney Afrika gibi yerlerde çalıştıklarını belirterek, Çad'ın ülke mezbahası gibi büyük işlere de imza attıklarını bildirdi.

Türkiye içinde de bilinen pek çok büyük markanın tesislerinin kendileri tarafından yapıldığını dile getirin Karaca, "Dünya standardında ürün ortaya koymak helal coğrafyasının tamamının ihtiyacı. Tam olarak o hassasiyetlere göre iş yapmanın ötesinde dünyanın geldiği son noktayı da üreten bir firmayız." şeklinde konuştu.

Karaca, bankacılık sisteminin proje finansmanı konusunda yavaş olduğunu ve problem yaşadıklarını vurgulayarak, "Gittiğimiz ülkelere para kazanmaya gidiyor ancak karımızı oranın bankasına bırakıp geliyoruz. Biz 'uçağımız nereye iniyorsa, bankamız oraya gelsin, kazandığımız parayı ülkeye getirsin' istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bakanlıklar, TÜBİTAK, Türk Teknoloji Vakfı, DEİK gibi unsurlarla yurt dışında çalışan firmalara çok ciddi ve profesyonel destekler verdiğine değinen Karaca, "Devlet destek veriyor yeter ki Ar-Ge ve inovasyon yap. Hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Uçak ve ofis masraflarının bir kısmını, inovatif ürünlerde prototip ürünün ve personelin parasını devlet ödüyor. Ben ülkemle gurur duyuyorum." dedi.

Karaca, Türkiye'nin rekabet koşullarına alışkın, savaşçı bir yapıda olduğunu belirterek, "Ama dünyada başka gerçekler var. Dil bilmek, uyum sağlamak, dünya standartlarında üretim yapmak gerekiyor yoksa bizi saymazlar." şeklinde konuştu.

Karaca, 20 bin metrekare kapalı alanda çalıştıklarını ve üçüncü fabrikalarını kurmak üzere olduklarını söyledi.