İHRACATIN PARLAYANLARI - Dünyanın direklerini dikiyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin en uzun bayrak direğini yapan MİTAŞ Grup, bu alanda dünyanın en büyük 5 üreticisi arasında yer alıyor.

Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye İş Bankası ortaklığıyla 1995 yılında kurulan MİTAŞ, 1989'da özelleştirilerek faaliyetlerine özel sektör şirketi olarak devam etti. 1994'ten beri ihracat yapan firma, yüksek gerilim enerji nakil hattı direkleri, telekomünikasyon direkleri, aydınlatma direkleri, trafo merkezleri ve diğer çelik kontrüksiyon imalatları yapıyor. Ankara 50. Yıl Parkı'nda yer alan 110 metrelik boyuyla Türkiye'nin en uzun bayrak direğini üreten firma, Norveç'e yaptığı hem güneş hem rüzgar enerjisi ile çalışan aydınlatma direği, Hollanda'ya yaptığı ülkenin en uzun dekoratif aydınlatma direği ve İzlanda'ya gönderdiği Avrupa'nın en geniş elektrik direğiyle de dikkati çekiyor.

MİTAŞ Grup Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bora Aslan, AA muhabirine, dünyanın en büyük 5 direk üreticisinden biri olduklarını söyledi.

Yıllık 200 milyon dolar civarında ihracat yaptıklarını ve bu ihracat tutarıyla Türkiye'nin ilk 250 şirketi arasına girdiklerini aktaran Aslan, "Yıllık üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'da 136 farklı ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Bu 136 ülkede aktif halde çalışıyoruz. Afrika bölgesinde çok büyük açılımlarımız var. Kuzey Amerika'da Kanada ve ABD'de ciddi projelerde yol alıyoruz. Avrupa ve komşu ülkeler ana pazarlarımız, Güney Amerika gibi pazarlarda 10 yıldır varız. Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde yeni pazarlara girmeye çalışıyoruz." dedi.

Aslan, Ankara, İzmir ve İzmit olmak üzere Türkiye'de üç noktada imalat yaptıklarını, İtalya'da da aydınlatma ve havalimanı apron direkleri üreten bir fabrikaya sahip olduklarını ifade etti. İtalya'daki fabrika üzerinden Avrupa pazarına ürün verdiklerini dile getiren Aslan, "MİTAŞ, dünyada büyük elektrik idareleri tarafından özellikle seçilen tedarikçi konumunda. Fransız bir müteahhitle beraber dünyanın en uzun yüksek gerilim enerji nakit hattı direklerinden birini Afrika'ya diktik, Nil Nehri'ni geçiyordu. Türkiye'deki büyük boğaz atlama direklerinin imalatını da biz yaptık. Kanada'da da çok büyük bir nehir atlama direği yaptık." diye konuştu.

Gerek enerji gerekse telekomünikasyon pazarında her zaman yeni ürünler sunmak için Ar-Ge çalışması yaptıklarına dikkati çeken Aslan, demir-çelik yanında kompozit malzemeden de üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.