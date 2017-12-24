İHRACATIN PARLAYANLARI Dünyaya

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Dünyanın önde gelen esans üreticilerinden MG Gülçiçek (MG International Fragrance Company) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca, esans ve uçanyağlar alanında Türkiye'de ihracat gerçekleştiren ikinci firma olduklarını belirterek, "Dünyada 68 ülke ve 4 binden fazla firmaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, gelecek sene ihracat yaptığımız ülke sayısını 75'e çıkarabilmek." dedi.

Konca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın tek bir çatı altındaki ilk entegre esans üretim tesisine sahip, yüzde 100 yerli sermayeli MG Gülçiçek'in 1961 yılında Mişel Gülçiçek tarafından kurulduğunu ve 56 yıldır faaliyetlerini sadece esans alanında gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şirketin, Türkiye'de ürettiği esansları 2 bin 500'ün üzerinde yerli firmaya tedarik ettiğine dikkati çeken Konca, 12 bin ham madde ve 200 binden fazla esans formülünden oluşan koleksiyona sahip olduklarını dile getirdi.

Dünyada 68 ülke ve 4 binden fazla firmaya ihracat yaptıklarını anlatan Konca, en fazla ihracat yaptıkları ülkenin ABD olduğunu, bu ülkeyi İran, Ortadoğu, Kuzey Afrika Bölgesi ve Suudi Arabistan'ın izlediğini söyledi.

Bu kapsamda 30 milyon ve üzeri nüfusu bulunan üretici ülkeleri önemsediklerine işaret eden Konca, "Hedefimiz, gelecek sene ihracat yaptığımız ülke sayısını 75'e çıkarabilmek. Esans ve uçanyağlar alanında Türkiye'de ihracat gerçekleştiren ikinci firmayız. İhracat hacmimiz 10 milyon doların üzerinde. Özellikle ihracatta, her yıl dolar bazında en az yüzde 25 büyüme yetisine sahibiz. Bunun bizi yakın gelecekte ihracat birincisi yapacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konca, Türk ve yabancı koku uzmanlardan oluşan Ar-Ge ekibiyle üretimin büyük kısmını parfüme ayıran şirketin, kozmetik malzemeleri, yumuşatıcılar, deterjan ve hava temizleyicileri, sabun ve mum gibi diğer seçenekleri de ürün yelpazesinde barındırdığını anlattı.

- "Dünya markalarının kurumsal kokusu olduk"

Dünyaca ünlü markalar için "kurumsal koku" ürettiklerini vurgulayan Konca, 2015'te Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 65 milyon dolarlık yatırımla açtıkları üretim tesisinin, tek bir tesisteki üretim kapasitesi sıralamasında dünya birincisi olduğuna dikkati çekti.

En büyük esans üretim kapasitesine sahip son teknoloji otomatik üretim robotunun da ilk kez bu tesiste kurulduğunu bildiren Konca, 46 bin 500 metrekarelik tesiste son teknolojiyle üretim gerçekleştirdiklerini, 5 bin metrekarelik alanı ise inovasyon, organik sentez ve araştırmalarına tahsis ettiklerini anlattı.

Kimyasal üretimin çevreye etkilerini azaltmayı ve atık tüketiminin en alt düzeye indirgenmesini hedeflediklerine dikkati çeken Konca, proses kaynaklı kimyasal atık oluşturmamak üzere robot teknolojisi yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Konca, şirketin, çevre dostu kimliğiyle Türkiye'nin ilk çevre ödülleri organizasyonu olan “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü”ne layık görüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"7 bin 500 ton üretim kapasitemiz var ve bunun 2,6 bin tonunu kullanıyoruz. Şu anda kozmetik ve kimya endüstrisinde 7,5 bin ton esans bölgenin ihtiyacının çok üstünde. Bir ton şampuan için sadece 4 kilogram esansın yeterli olduğu düşünüldüğünde bu kapasite çok anlamlı. Yaklaşık 300 nitelikli personelle çalışıyoruz. 44 kişilik Ar-Ge ekibimiz var. Üretim tesislerimiz, sadece bir üretim merkezi değil aynı zamanda bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Tesiste, doğal hayatın ve çevrenin korunmasına yönelik dış ve iç alanlarda oluşturulan yeşil alanlarda 718 adet 26 farklı ağaç türü, 13 bin 333 adet 46 farklı bitki türü bulunuyor. Yeşil alanların dışında nehir canlılarının yaşadığı süs havuzları da mevcut."