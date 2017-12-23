İHRACATIN PARLAYANLARI - Eskişehir'den 25 ülkeye rulman ihracatı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de bulunan rulman üreticisi Das Lager Germany, yüksek teknolojili ürünlerini 25 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Harun Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rulman üretme fikrinin Almanya'daki kuluçka merkezinde ortaya çıktığını, isimlerinin de buradan geldiğini söyledi.

2013 yılında yüzde 100 yerli sermayeyle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde tesis kurduklarını anlatan Adıgüzel, buradan Almanya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Cezayir, Fas, Azerbaycan ve Türkmenistan dahil 25 ülkeye rulman sattıklarını bildirdi.

Adıgüzel, Türkiye'deki firmaların artık katma değeri yüksek mallar ürettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren birçok otomotiv firmasıyla rulman kullanan tesislere satış yapıyoruz. Yüksek teknolojili ürünler ortaya çıkarıyoruz. 150 çalışanımızla 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Eskişehir'de bir Ar-Ge merkezi kurarak, mühendislerimize kendi dizaynlarımızı yaptırmaya başladık. İnsan yetiştirmek de en önemli hedeflerimizden biri. Metale şekil vermeyi öğrenen bir ekip oluşturduk. Biz tamamen yerli malı bir firmayız. Yerli malı belgesine sahip bir tesisimiz var. TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarıyla iş birlikleri yapıyoruz. Yerli ürün geliştirmek için her türlü iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Erkunt, TÜMOSAN, Başak, Hattat Traktör, Renault, Isuzu, Iveco'nun yanı sıra birçok Alman firması için rulman üretiyoruz."

Türkiye'nin kendi ürünlerini ortaya çıkararak satmasının önemine işaret eden Adıgüzel, ülkenin geleceğinin ihracatla şekilleneceğini vurguladı.

- "Yerli otomobilin rulmanına talibiz"

Türkiye'de yıllık rulman pazarının 1-1,2 milyar dolar olduğunu anlatan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bizimle birlikte üç rulman üreticisi 300 milyon dolarlık üretim yapabiliyor. Geriye kalan ithal ediliyor. Biz, yerli milli hızlı tren ile yerli otomobil için rulman üretmeye talibiz. Üretimin yanında dizayn aşamasında da mühendislerimiz görev alabilir. Uzun ömürlü, yüksek kaliteli ve problemsiz ürünler ortaya çıkartalım. Bunu yapmaya talibiz ve istekliyiz. Maddi bir beklentimiz yok. Derdimiz bu ülkeye katkı sağlamaktır. Bu ülkeye olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Yerli otomobil fabrikasının Eskişehir'de kurulmasını istiyoruz. Bu konuda çalışanları destekliyoruz. Biz de rulmanını zamanında teslim ederiz."