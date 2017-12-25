İHRACATIN PARLAYANLARI - Mardin'in buğdayı Irak'a un olarak gidiyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in bereketli topraklarında yetişen buğdaydan son teknolojik sistemle el değmeden hazırlanan un, Irak'a ihraç ediliyor.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 fabrikadan oluşan Kepenç Firması, faaliyetine 1982'de başladı. Geçen yıl ürettiği 120 bin ton unun tamamını Irak'a ihraç eden şirketin, 4. fabrikayı açma çalışması sürüyor.

Çiftçi bir babanın oğlu olan Kepenç Firması sahibi Musa Duyan (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Haci Şakir Duyan'ın liderliğinde 8 kardeş olarak sektöre adım attıklarını kaydetti.

OSB'de aile şirketi olarak başladıkları işte kendisinin 3 fabrikaya ulaştığını kaydeden Duyan, bu fabrikalarda üretilen unu Irak'a ihraç ettiklerini söyledi.

Duyan, şunları kaydetti:

"Kendi tarlamızda yetişen buğdayları una dönüştürme aşkı doğdu. Böyle bir aşkla sektöre başladık. Kendi adıma 3 fabrika var. Mardin'in en büyük tonajlı 4. fabrikasını kurma aşamasındayım. Şu anda un sektöründe iyi bir ihracat yapıyoruz. Çok şükür 2016 yılında un sektöründe ihracat şampiyonu olduk. Bu başarıyı devam etme uğraşındayız. Geçen yıl 120 bin ton un ürettik. Bunu tamamını Irak'a ihraç ettik. Bu sektörde Türkiye bazında da iyi yerdeyiz. Mardin olarak un ihracatının lokomotifi durumundayız. Bu konuda kendimizle gurur duyuyoruz. Burada hükümetimizin de desteği göz ardı edilmemesi lazım. Buğday ve un konusundaki devlet teşviki ve sübvansiyonlarından faydalanarak bu sektörü daha da geliştirme azmindeyiz."

Şu anda 3 fabrikada 120 çalışanın bulunduğunu, 4. fabrikayı kurduktan bu sonra bu sayıyı 250'ye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Duyan, Ar-Ge olarak da çok iyi bir yerde olduklarını, gıda mühendisleri sayesinde un sektöründe kaliteyi sağladıklarını ve sürdürdüklerini bildirdi.

- "Yoğun bir ilgi görmesi kalitesinden"

Türkiye'nin en kaliteli ve güçlü topraklarından biri olan Mezopotamya Ovası'nda yetişen buğdayın çok kaliteli olduğunu ifade eden Duyan, "Kırmızı toprakta yetişen buğdayın kalitesi çok iyi. Protein ve gulitein çok iyi. Yoğun ilgi görmesine vesile oluyor. Bu sektöre girmemizin sebebi de ürettiğimiz buğdayın kaliteli olması ve ona olan talep. Çok şükür arz ve talep çerçevesinde ürünümüzü kaliteli bir una dönüştürüyoruz. Irak pazarında ihracata büyük bir etkisi var." ifadelerini kullandı.

Hasat döneminde toplanan buğdayın temizlendiğini, ardından da yıkanıp havalandırıldığını ve 36 saat dinlendirdiğini kaydeden Duyan, daha sonra son teknolojik sistemle el değmeden una dönüştürüldüğünü aktardı.

Araştırma ve geliştirmeye de çok önem verdiklerini vurgulayan Duyan, "Bir laboratuvar oluşturduk. Çıkan ürünü burada değerlendiriyoruz. Bu şekilde daha kaliteli unu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

- Talep üzerine 4. fabrika açılacak

Yoğun talebi karşılamak için 4. fabrikayı kurma çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Duyan, talebi karşılamak için bu yatırımı yaptıklarını, yeni fabrikalarında günlük 750 ton buğday kırma kapasitesinin olduğunu, bunun kentin en büyük buğday kırma kapasiteli un fabrikası olacağını vurguladı.

"Totalde bizim günlük 2 bin 500 ton buğday kırma kapasitemiz olacak. Bu kapasite ile bölgenin en büyük un üreticisi olacağımız için sevinçliyiz." ifadelerini kullanan Duyan, Irak'ta aşırı bir un talebinin bulunduğunu, talep oldukça piyasadaki istikrarla beraber un üretimi kapasitesini daha da artırmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Üretimi ve ihracatı artırarak ülke ekonomisine katkı sunmayı istediklerini dile getiren Duyan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 170 bin ton yıllık buğday kırma kapasitesi yakaladık. Bu yıl 300 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yüzde 100 üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisini paradoksunu daha da yükseltmek için azimle çalışıyoruz. Mardin sınıra yakın bir yer. Ticaret bakımından güzel bir yerdeyiz. devlet projeleri ve katkıları önemli. Un piyasasının lokomotifi olarak bahsedilmesi bizi daha da gururlandırdı ve motive etti."

İşçilere istihdam alanı yaratmak ve ekonomiye katkı sağlamayı istediklerini vurgulayan Duyan, "Biz bu felsefe ile yola çıktık. Şu anda iyi bir yerde olduğumuz için şükrediyoruz." dedi.

Sektörde hükümetin bölgeye verdiği desteklerin önemine de değinen Duyan, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin bölgeye olan politikaları ve sübvansiyonları sayesinde sektörü daha da geliştirme ve büyütme uğraşındayız. Hükümetimizin Irak'a alternatif kapılar üretmesi bize lojistik olarak büyük katkı sağlayacak. Bu bizleri sevindirdi. Kısa zamanda hızlı trenin Suriye ve Irak üzerinde yeni bir ray döşemesi ihracat ve sanayi bakımından güzel bir beklentidir. Bu ağın Irak'a da yönlenmesini istiyoruz."