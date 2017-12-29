İHRACATIN PARLAYANLARI - Mobilyada kadın eliyle gelen ihracat başarısı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - İzmir'de bebek ve çocuklar için mobilya takımları üreten bir firma, yarıya yakını kadınlardan oluşan fabrikalarından 14 ülkeye ürün gönderiyor.

Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliğinde başkan yardımcılığı görevini de yürüten Meltem Bebek ve Genç Mobilya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, AA muhabirine, 1975 yılında çırak olarak başladığı meslekte 1985'te kendi atölyesini kurduğunu, 2003'te bebek mobilyası üretimine başladıklarını söyledi.

Çocuk ve genç odası mobilyasında yüksek teknolojiyle seri üretim için kurdukları tesisin Avrupa'nın en büyük boyama hatlarından birine sahip olduğunu ifade eden Gürle, günlük ortalama 100 takım mobilya üretiminin yapıldığı tesisle ihracat pazarlarında iddialarını artırdıklarını dile getirdi.

Ağır metal içermeyen, antikanserojen, antibakteriyel ve antialerjik özelliklere sahip ürünler sayesinde özellikle Avrupa'da ebeveynlerin tercihi haline geldiklerine işaret eden Gürle, toplam üretimin halen yüzde 18'ini 14 ülkeye ihraç ettiklerini anlattı.

"2018'i dışa açılım yılı ilan ettik" diyen Gürle, toplam üretimin yüzde 30-35'ini ihracat pazarına ayırmak istediklerini söyledi.

- Çalışanların yüzde 40'ı kadın

Üretimde el sanatları ve teknolojiyi bir araya getirdiklerini, bu süreçte kadınların önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Gürle, çalışanların yüzde 40'ının kadın olduğunu ve tüm kritik süreçlerin kadınların kontrolünde bulunduğunu ifade etti.

Mobilya sektöründe kadın istihdamının yüzde 6 seviyesinde olduğuna işaret eden Gürle, "Kadınlar çok disiplinli, titiz ve düzenli çalıştıkları için daha başarılı. Fabrikada CNC tezgahları, boya tezgahları gibi tüm kritik süreçlerin başında kadınlar var, onların titizliğine, disiplinine güveniyoruz. Amacımız daha fazla sayıda kadını istihdam etmek." dedi.

- Türkiye'nin ihracat atılımı

Türk mobilya sektörünün 2005'ten itibaren ihracatta önemli bir atılım içine girdiğini ancak son 3 yıldır 3 milyar dolar sınırının bir türlü aşılamadığını belirten Gürle, şöyle devam etti:

"Bizde mobilyanın kilogram birim fiyatı 3,1 dolar. Almanya ve İtalya'da ise 7 avro. Şirket olarak bizim ulaştığımız seviye de 4,5 avro civarında. Mobilyada ihracat son 3 yıldan beri yerinde sayıyor. 2013'te en yükseğe çıktı ama 3 milyar dolar sınırını aşamadık. Teknolojiyi yoğun olarak kullanıyoruz ancak ihracatın artması için tasarıma daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Artık fuarlarda görülüp kopyalanan modellerle devam etmiyor."

Dünya mobilya pazarının yüzde 60'ının Çin'in elinde olduğunu dile getiren Gürle, Türkiye'nin ise 15. sırada yer aldığını söyledi. Gürle, bunun iyi bir seviye olduğunu ancak yıllık 10 milyar avroluk ihracata sahip Polonya'yı yakalama hedefinin konulması gerektiğini söyledi.