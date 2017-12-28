İHRACATIN PARLAYANLARI - Sakarya'dan 40 ülkeye bebek ve genç mobilyası ihraç ediyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterirken 14 yıl önce televizyon sehpasıyla mobilya üretimine başlayan New Joy, bugün 40 ülkeye bebek ve genç mobilyası ihraç eden bir firma haline geldi.

Firmanın genel müdürü Birol Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda kurulan firmanın 2003 yılına kadar beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterdiğini, bu dönemden itibaren de televizyon sehpası üretmeye başladıklarını söyledi.

Bir süre sonra faaliyetlerini bir üst noktaya taşımak amacıyla bebek ve genç odası imalatına başladıklarını belirten Öner, "Öncesinde bir yıl boyunca çalışarak markayı oluşturduk daha sonra ürünlerin tasarımlarını yaptık. Markamız, bütün dünyada okunabilir, anlaşılabilir olsun diye 'New' ve 'Joy' kelimelerinden oluştu." dedi.

Hedeflerinin, üretimlerinin yarısını iç pazarda yarısını da dış pazarda satmak olduğunu dile getiren Öner, "Ciddi bir bebek ve genç mobilyası sektörü var. Biz de bu nedenle sektörü seçtik. Yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç pazar odaklı bir hedefle markamızı oluşturduk. Şu anda ihracat oranımız yüzde 25, inşallah bunu ileriki dönemlerde yüzde 50'ye taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İnsanların en önemli varlıklarının çocukları olduğunu belirten Öner, bu nedenle hem kaliteli hem güvenli hem de belli standartlara sahip ürünler üretilmesi gerektiğini vurguladı.

- 40 ülkeye ihracat

Öner, aralarında Amerika, Avustralya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya'nın da bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını, 30 ülke ve 100 şehirde 150 satış noktasıyla hizmet verdiklerini belirtti.

Türkiye'de bebek ve genç odası sektöründe en geniş ürün gamına sahip firma olduklarını söyleyen Öner, yaklaşık 30 ürün çeşidiyle hizmet verdiklerini bildirdi.

Dünya mobilya pazarının 350 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Öner, Türkiye'nin bu pazardaki payının 2 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkati çekti.

Mobilya sektörünün 2023 hedeflerine işaret eden Öner, "İnşallah 2023'te mobilya sektörü 10 milyar dolar ihracat yapmayı amaçlamaktadır. Bunun için de tüm üreticiler olarak azimle çalışıyoruz." dedi.

Öner, devlet destekli markalaşma programına değinirken de Turk Quality Approval adı verilen ve firmaları kalite, standardizasyon, belgelendirme, test ve ölçüm güvenilirliği anlamında Avrupa standartlarına uygun biçimde denetleyerek belgelendiren programdan Türkiye'de 200 firmanın yararlandığını, kendilerinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Öner, "İhracat rakamlarımızı artırmak, yeni ülkelerde mağazalaşma ve markalaşma istiyoruz. İhracat hedefimizi yakalamak için bu program bize büyük destek sağlayacak." diye konuştu.

- "Çalışanlarımızın yüzde 30'u kadın"

Mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduğunu anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Emek yoğun bir sektör. İhracatı 2 milyar doların üzerinde olan bir sektör. Girdilerinin neredeyse yüzde 100'ü yerli üretim olan bir sektör. Yani biz ihraç ettiğimiz her yüz liranın neredeyse tamamını yerli emek, yerli ürün, yerli ham madde kullanarak yapan nadide sektörlerden biriyiz. Sektöre biraz yabancı gelecek, bizim çalışanlarımızın yüzde 30'u kadın. Burada bebek ve genç mobilyası imal ediyoruz. Bir evin sıcaklığını sağlayan kadındır, evin ana direği eşlerimiz, kızlarımızdır. Onun için biz de üretimimizde o hassasiyeti, o titizliği göstersinler diye yüzde 30 oranında kadın istihdamı sağlıyoruz. Bu oranı bir miktar daha artırmak istiyoruz."

Öner, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir Türkiye'nin hedeflendiğini anımsatarak, "Genç bir ülkeyiz, bu genç ülkenin genç çalışanlarıyla beraber biz de hedeflerimizi yükseltiyoruz. " dedi.



