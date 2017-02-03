İhracatın Yükselen Yıldızları 2016 Ödül Töreni

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye evrensel hukuk standartlarında bir demokrasi anlayışıyla geleceğini aydınlatan bir döneme doğru, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet hedefine doğru, hiçbir kimsenin bu anlamdaki yanlı yaklaşımlarını dikkate almadan yürüyüşüne devam edecektir." dedi.

Zeybekci, Hilton Oteli'nde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, o gece yaşananların klasik askeri darbelerden biri olmadığını, Türkiye'yi işgal girişimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Darbe girişimine karşı duran Türk halkının bunu engellediğini belirten Zeybekci, "Hesap edemedikleri İzmir'de Konak Meydanı'ydı, Gündoğdu Meydanı'ydı. Oraya toplanan halktı, düşmanı denize döken İzmirlileri hesap etmediler." dedi.

Zeybekci, kendilerini anlamakta zorlanan dostlarına 15 Temmuz darbe girişimini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten samimi olsaydınız, siz 15 Temmuz sabaha doğru birçok Avrupa başkentinden Türkiye'ye doğru milyonlarca insan olarak yürüyüşe geçmeniz lazımdı. Ancak 3-4 gün sonra Türkiye'ye karşı yaklaşımlarınızı göstermeye çalıştınız. Yine de teşekkür ediyoruz. Türkiye böyle bir doğum sancısının yaşandığı dönemi de sağlıkla atlatacaktır. Türkiye evrensel hukuk standartlarında bir demokrasi anlayışıyla geleceğini aydınlatan bir döneme doğru, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet hedefine doğru, hiçbir kimsenin bu anlamdaki yanlı yaklaşımlarını dikkate almadan yürüyüşüne devam edecektir."

Küresel büyümenin çeşitli testlerden geçtiğini aktaran Bakan Zeybekci, 2016'da Avrupa Birliği Merkez Bankası söylemleri ile ABD Merkez Bankası söylemlerinin hemen hemen birbiriyle tam ters şekilde yapılandığını söyledi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak bu konuda ikircikli kaldık. Amerikan Merkez Bankası ne dedi, bugün sağ gözünü oynattı, yarın sol gözünü oynattı. Faiz artırmakla ilgili Amerikan Merkez Bankasının falanca üyesi şunu dedi. Halbuki bizim farklılığımız var, ihracatının yüzde 50'sini Avrupa Birliği ile yapan, ithalatının yüzde 42'sini Avrupa Birliği ile yapan, doğrudan sermaye girişinin yüzde 75'ini Avrupa Birliği'nden alan Türkiye, dünyanın Amerikan Merkez Bankasından etkileneceği kadar etkilenmeyecek bir ekonomik yapıya sahip."

Türkiye'nin dövizle ilgili spekülatif bir şekilde maliyet yüklenmesini gerektirecek hiçbir yapısının olmadığını kaydeden Zeybekci, "Merkez Bankamız daha tedbirli, döviz bozma oyununa girmeyerek, elinde kullanacağı diğer enstrümanları kullanarak gereğini yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Afrika ziyaretini hatırlatarak, "Afrika'ya giden tüm ihraç ürünleri bundan sonra özel gidecek, yüzde yüz özel gidecek. Yüzde yüz, anladınız siz ne demek istediğimi. Bunu daha kapalı ortamda mutlaka sizinle paylaşmak isterim. Akdeniz'e sahili olan ülkeler hariç Afrika'nın tamamından bahsediyorum. Bu İzmir için, İzmir ihracatı için son derece önemli. Bu başka ülkelerde de böyle, noktasal atış yaptığınız ülkelerde de bunlar olmaya devam edecek." diye konuştu.

İhracatçılığın büyük bir heyecan olduğunu, Türkiye'nin çok farklı bir noktaya geldiğini, bugüne kadar hep fasoncu olarak geldiklerini, ihracatta bir destan yazdıklarını kaydeden Zeybekci, "Ama bundan sonra 2023 hedefleri diyorsak, artık Türkiye olarak avantajlarımızı kullanacağız." dedi.

- "Türkiye'de siyaset değişecek"

Zeybekci, Türkiye'nin dünya ekonomisinin ilk 10 büyük ülkesi arasına girmesi için siyasi iradenin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili gelecek siyasi istikrarla, milletin iradesiyle çok farklı gelişmelerin olduğu bir yıl olacak 2017. Türkiye'de siyaset değişecek, göreceksiniz. Siyaset artık uçlardan ortaya doğru gidecek. Burada bunu bir AK Partili olarak söylemiyorum. Yeni düzenleme herkesi ortaya doğru yaklaştıracak. Gerek sağ en uçtaki, gerek sol en uçtaki kenarlardakiler ortaya doğru toparlanacak. Kim gelirse gelsin yüzde 51'le gelecek. Bu mükemmel bir süreç midir, mükemmel bir sistem midir? Nasıl ki millet şu anda Meclis artı referandumla bunu düzenleyebiliyorsa, gerekli düzenlemeler gerekiyorsa bu millet gerekirse onu bir daha yapar. Böyle düzelte düzelte mükemmel demokrasiye doğru gideceğiz."

- Diğer konuşmacılar

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, daha fazla destek sağlamak için Eximbank olarak her zaman ihracatçıların yanında olduklarını söyledi. Eximbank ve 5 leasing firması ile imzalanan kredi anlaşmasıyla iş ağlarını genişletmeye devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Leasing şirketlerimiz bu kaynağı, KOBİ'lerimize ve çalışan sayısı bin 500'den az olan orta ölçekli ihracatçı firmalarımıza kullandıracaktır. Türk Eximbank'ın ihracata leasing şirketleri aracılığıyla destek olması bakımından bu kredi ülkemiz için bir ilk olacaktır. Bu kapsamda, Türk Eximbank her bir leasing şirketine 20 milyon ABD doları tutarında kredi kullandıracak, kullandırılan kredilerle ihracatçılarımızın yatırım amaçlı finansman ihtiyaçları karşılanacaktır." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, yurt içinde ve dışında yaşananlara rağmen ihracatın artmaya devam ettiğini, 2017'ye ihracattaki rekorla başlandığını söyledi. Ocak ayında ihracatın yüzde 15 arttığını kaydeden Çıkrıkçıoğlu, bu oranın son 49 ayın en yüksek artışı olduğunu hatırlattı.

Ödül alan tüm firmaları tebrik eden Çıkrıkçıoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki bütün yıldızlar gibi ihracat yıldızlarımızın da tek bir amacı var: 'Türk Bayrağındaki yıldızı büyütmek.' O yıldız büyüdükçe, ülkenin gücü, potansiyeli çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak. Bizler bu kudretli yıldızı daha da büyütmek için çalışıyor ve çabalıyoruz."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise ihracata dayalı büyüme stratejisinde herkesin üzerine düşen pek çok görev olduğunu kaydetti. "Hedefe ulaşmak için koşmamız gerektiği kesin" diyen Ünlütürk, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomi çok hızlı değişkenlik gösteriyor, bu değişimleri iyi takip etmek, olabilecekleri öngörmek ve planlarımızı gerektiğinde hızla değiştirmek, geliştirmek durumundayız. Yeni küresel oyunda figüran değil, aktör olmak istiyorsak; daha çok çalışmalı, üretmeli ancak bunun için de devletimizin elini sürekli üzerimizde hissetmeliyiz."

Törende Eximbank ve Aklease, Finansleasing, Garanti Leasing, İş Leasing ve Yapı Kredi Leasing ile toplam 100 milyon dolarlık işbirliği protokolü imzalandı.

Ege İhracatçı Birliklerinden en fazla ihracat gerçekleştiren firma PETKİM olurken, birliklerden en fazla ihracatı yapan dış ticaret sermaye şirketi ise Pergamon Status Dış Tic. AŞ oldu.

Sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren üçer firmaya ödülleri verildi.