İhracatta Avrupa ikincisi

Döküm sektörünün güncel gelişmelerinin ve gelecek planlamalarının konuşulduğu toplantı, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Gedik'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Sanal olarak yapılan toplantıya TİM Başkanı İsmail Gülle, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, TOBB Döküm Meclisi Başkanı Uğur Kocaoğlu, TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Dökümcüler Birliği Başkanı Umur Denizci katılım gösterdi.

2021’E ARTIŞLA BAŞLADI, 2 AYDA 1,4 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, döküm sektörünün sanayinin itici güçlerinden olduğunu ve dış ticaret fazlası veren ülkemizin önemli sektörleri arasında yer aldığını vurguladı. Öztiryaki, “2020 yılında Türk döküm sektörü Avrupa’da 2. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. İDDMİB olarak bütün alt sektörlerimizin ihracatını arttırma yönünde çalışıyoruz ve döküm sektörü gibi başarılı olduğumuz bir sektörde de daha iyisini hedefliyoruz. 2020 yılı hem gündelik hayatta hem de ticaret anlamında pandemi etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönem oldu. Döküm sektörü de bu etkileri hissetmiş olsa da 2020 yılının son çeyreği itibarıyla başlayan toparlanma süreci 2021 yılının başlarında da devam etti. Döküm sektörü geçtiğimiz yılı yüzde 6 azalma ile 7,2 milyar dolar ihracat ile tamamladı. Dördüncü çeyrekteki toparlanma ile birlikte döküm sektörü, 2021 yılına yüksek bir artış ile başladı. Ocak-Şubat döneminde yüzde 12’lik bir artış ile 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.” dedi.