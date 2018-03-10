İhracatta devlet desteği için e-imza şartı! Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle ihracata destek ödemelerinde e-imza şartı getirildi. Ülke ekonomisine 157,1 milyar dolar katkı sağlayan 71 bin 269 ihracatçı firma, devlet desteği almak için Mart ayının sonuna kadar e-imza almak zorunda.

Ekonomi Bakanlığı’nın İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ne göre, ihracat yapan şirketlere belgelerini elektronik ortamda imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı üzerinden başvuru yapma şartı getirildi. Buna göre ihracat yapan şirket yetkilileri destek ödemesine ilişkin belgelerini elektronik imzalı olarak ibraz etmek zorunda. 31 Mart 2018 tarihinden itibaren e-imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



İhracat 157 milyar doları geçti



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat, 2018 yılı Ocak ayında, 2017’nin aynı ayına göre %10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin rakamlarına göreyse 2017 sonu itibariyle ihracat 157,1 milyar dolara ulaştı.



Basılı evrakla yapılan destek başvuruları kabul edilmeyecek



Yeni uygulamayla Ekonomi Bakanlığı’na iletilecek tüm başvurularda elektronik imza kullanımı zorunlu tutuldu. 01.04.2018 tarihinden itibaren basılı evrakla yapılan destek başvuruları ise kabul edilmeyecek. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. E-imza elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor.



İhracat işlemleri daha hızlı ve kolay yapılacak



E-imza kullanım alanlarının yaygınlaştığını ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Artan farkındalık, yasal düzenlemeler ve fayda odaklı uygulamalar ile e-imza hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yeni uygulamayla ihracat yapan firmalar e-imza ile kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilecek. Dijital ortamda bilgi güvenliğinin sağlanması açısından da avantaj sağlayan e-imza, zamandan, enerjiden ve kâğıttan tasarruf edilmesini sağlıyor. Islak imzadan e-imzaya geçilmesiyle, kâğıt ve kargo maliyetleri minimuma iniyor.”